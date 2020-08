Non si ferma la messa in onda della soap opera Una vita, che proseguirà con la sua normale programmazione anche nella settimana che va dal 16 al 22 agosto 2020. Le anticipazioni rivelano che ad Acacias 38 arriverà Marcia, la quale verrà accolta con stupore dalle altre domestiche della soffitta. Ramon Palacios, invece, avrà il sospetto che il suo incidente sia stato causato da qualcuno che voleva ucciderlo, mentre Casilda vedrà Genoveva Salmeron e Liberto baciarsi appassionatamente.

Una vita, anticipazioni dal 16 al 22 agosto: le domestiche accolgono con stupore Marcia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita in programma su Canale 5 nella settimana che va dal 16 al 22 agosto 2020, rivelano che gli abitanti di Acacias 38 organizzeranno una protesta in piazza per il fallimento del Banco Americano.

Intanto Liberto e Rosina entreranno in crisi matrimoniale, tanto che Genoveva sarà determinata a mettere ancora più zizzania tra i due consorti. Carmen sarà intenzionata a raggiungere Ramon dopo aver saputo il luogo in cui si trova. Bellita darà il permesso a Cinta di esibirsi, in modo da poter risolvere i loro problemi economici. Le trame della soap opera rivelano che Ursula inizierà a cercare una nuova cameriera per Felipe, tuttavia nessuna delle candidate riuscirà a convincere l’avvocato. In seguito, ad attirare l'attenzione di Alvarez Hermoso sarà una donna portoghese di nome Marcia, la quale verrà assunta subito al servizio dell'uomo. A tal proposito, la new entry verrà accolta con stupore dalle altre domestiche della soffitta, per via del colore diverso della sua pelle.

Nel bel mezzo di una discussione la mamma di Leonor darà del mantenuto a Liberto, sotto lo sguardo di Genoveva che approfitterà del momento di debolezza dell’uomo per sedurlo.

Ramon sospetta che qualcuno abbia cercato di ucciderlo

Carmen riuscirà finalmente a trovare Ramon: quest'ultimo è in un letto d'ospedale, dopo che i medici l'hanno operato due volte a causa dell'incidente in cui è rimasto coinvolto.

Alfredo Bryce si dirà intenzionato ad acquistare la latteria di Lolita e il brevetto delle macchine del caffè per azzerare i debiti di Antonito. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Una Vita al 22 agosto, rivelano che Cinta si esibirà insieme a Rafael scatenando la rabbia di Emilio.

Infatti quest'ultimo non riuscirà più a nascondere la gelosia che prova per il rivale, mentre i Dominguez festeggeranno il successo della figlia per la sua esibizione con il giovane. Antonito deciderà di raggiungere suo padre in ospedale, proprio quando il Palacios senior farà rientro in città insieme a Carmen. In seguito, il ricco borghese dirà a Felipe e ai suoi familiari di aver scoperto qualcosa di grave sulla banca americana e dirà loro che l'incidente in cui è stato coinvolto potrebbe non essere avvenuto casualmente, in quanto sarà convinto che qualcuno abbia cercato di ucciderlo. A tal riguardo, Genoveva scoprirà che il suo piano contro Ramon non è andato a buon fine poiché è ancora vivo.

Casilda vede Genoveva e Liberto baciarsi appassionatamente

Emilio farà sapere a Cinta di doverla lasciare per un motivo serio, mentre Bellita lancerà delle uova a Felicia durante la protesta dei vicini per le strade di calle Acacias. A questo punto la signora Dominguez sarà tratta in arresto e Jose sarà obbligato a vendere alcuni oggetti di valore per farla uscire dal carcere. Salmeron e Bryce proveranno a capire se Ramon ha scoperto qualcosa sulla loro truffa, ma Palacios non avrà prove per smascherare i due coniugi. Intanto Emilio deciderà di non incontrarsi con Cinta dopo averla vista in compagnia di Rafael. Quest'ultimo farà sapere alla Dominguez che ha ottenuto una proposta per una tournée in Spagna: presa da un momento di entusiasmo, la giovane bacerà il musicista.

Nel frattempo Lolita chiederà a Susana di cucire l’abito da sposa per Carmen, per vendicarsi di come ha trattato l’amica. Casilda, invece, vedrà Genoveva e Liberto baciarsi appassionatamente. Infine Ramon e Carmen organizzeranno la festa per ufficializzare il loro fidanzamento, proprio quando si verrà a sapere del fallimento del Banco Americano.