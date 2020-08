In base alle anticipazioni degli episodi della soap tv "Una vita" che saranno mandati in onda da lunedì 3 a sabato 8 agosto, Emilio e Cinta si lasceranno e per la ragazza saranno giorni difficili. La madre di Cinta, Bellita, cercherà di capire i motivi della tristezza della figlia. Inoltre Genoveva rapirà Milagros per distogliere l'attenzione sulla truffa che lei e Alfredo hanno preparato per gli abitanti di Acacias. Negli episodi della prossima settimana, Agustina tenterà il suicidio gettandosi dalla finestra dopo aver scoperto di essere gravemente malata: verserà in gravi condizioni, ma si salverà dopo un intervento chirurgico.

Emilio e Cinta si lasciano

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno trasmesse da lunedì 3 a sabato 8 agosto, Genoveva e Alfredo Bryce cercheranno di convincere Rosina e Liberto a investire presso la Banca Americana. I due terranno un rinfresco per incentivare i vicini ad investire nel loro progetto, ma sin da subito Felipe e Ramon non si fideranno di quanto proposto. Intanto le condizioni di salute di Agustina peggioreranno e la donna verrà accudita da Ursula, la quale assumerà un comportamento anomalo. Nel frattempo, mentre Ursula impedirà a Felipe di incontrare Agustina, la storia d'amore di Cinta e Emilio avrà fine.

Milagros sparisce, ma si trova con Genoveva

Intanto, con l'aiuto di Carmen, Ramon recupererà il rapporto con Milagros e nello stesso tempo riuscirà a riappacificarsi con la sua fidanzata.

Nel frattempo Emilio riceverà una lettera e dovrà andare via da Acacias, mentre Cinta insisterà per partire con i genitori in Argentina. Sarà in questo momento che Bellita cercherà di comprendere i motivi dei turbamenti della figlia e quest'ultima le racconterà tutto.

Intanto Liberto prima di entrare in affari con i coniugi Bryce, deciderà di attendere la relazione dell'amico di Ramon.

Genoveva, al fine di deviare l'attenzione di tutti dalla truffa, rapirà Milagros. Tutti i cittadini saranno preoccupati per l'assenza della bambina, ma il sequestro durerà poco e quest'ultima comparirà con Genoveva, la quale affermerà di averla semplicemente portata a prendere un gelato. Tutto questo fa parte di un piano ordito dalla coppia, infatti Alfredo ha sfruttato queste ore di panico per sostituire la vera relazione sulla Banca Americana con una più accomodante.

Mentre Bellita resterà in Spagna per stare vicino alla figlia, Ramon inviterà Carmen a casa sua per farla sentire come una di famiglia.

Agustina tenta di togliersi la vita

Agustina starà sempre più male e dirà a Fabiana di voler porre fine alla sua esistenza. La donna tenterà il suicidio e si getterà dalla finestra, sopravviverà al tremendo volo ma la sue condizioni sono molto gravi. Intanto, si scoprirà attraverso un flashback che Ursula e Genoveva sono in combutta e che Agustina è una loro vittima. Salmeron ha pagato il medico per falsificare la diagnosi, mentre la domestica le ha somministrato delle sostanze che l'hanno debilitata nel tempo. José sarà fortemente irritato con Bellita, ma quest'ultima gli dirà di stare tranquillo in quanto ha convinto gli impresari a posticipare la tournée.

Inoltre Bellita terrà dei corsi di ballo al solo scopo di sottrarre la clientela a Felicia e sarà in questa circostanza che Cinta incontrerà Rafael. Intanto l'intervento di Agustina andrà bene. Noncurante di quanto gli avrà detto Ramon, Liberto annuncerà ad Alfredo l'intenzione di mettere a disposizione il suo patrimonio per la Banca Americana. In tutto questo il signor Bryce proporrà di creare un gruppo di investitori, a cui aderiranno tutti, meno che Ramon e Felipe. Infine José e Bellita, pur di prendere parte all'affare, chiederanno un aiuto economico ad Alfredo, mentre Antonito sarà disposto a sacrificare il suo brevetto della macchina del caffè.