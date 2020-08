Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le più seguite in questo momento in Italia. Gli spoiler delle puntate trasmesse a fine agosto in Spagna dicono che Jose Miguel e Alodia decideranno di raccontare a Rosina cos'è successo alla povera Bellita Del Campo. In dettaglio, l'uomo e la domestica inviteranno la Rubio a sedersi in salotto, dove scoprirà che la cantante si sta nascondendo da un fan troppo focoso, conosciuto in Argentina.

Una vita: Bellita inscena il suo decesso

Le anticipazioni di Una vita trasmesse a fine agosto sull'emittente iberica La 1 annunciano risvolti inaspettati sulla presunta morte di Bellita.

Tutto inizierà quando la donna deciderà di partire per l'Argentina per assistere Cinta in attesa della prima figlia. In questa circostanza, la cantante dovrà fronteggiare un fan che si è rivelato un po’ troppo intraprendente. All'inizio, la Del Campo non respingerà le avance dell'uomo in quanto abituata a intrattenere i suoi ammiratori, se poi non diventasse troppo pressante nei suoi confronti. Jose Miguel e la moglie, a questo punto, cominceranno a vedere il fan come una vera e propria minaccia. Per questo motivo, i Dominguez si recheranno a un comando della polizia per denunciare lo stalker. In seguito, la coppia si vedrà costretta a inscenare il decesso di Bellita per sfuggire dall'uomo. Una decisione sofferta in quanto gli inquirenti ipotizzeranno l'arrivo dello stalker addirittura in Spagna.

Jose Miguel e Alodia tornano ad Acacias 38

Secondo le trame della soap opera che saranno in onda tra un anno su Canale 5 a causa della differenza di messa in onda con l'emittente La 1, si evince che Jose Miguel e Alodia saranno gli unici a sapere il segreto di Bellita una volta tornati ad Acacias 38.

A tal proposito, Donna Susana e Rosina inizieranno a nutrire dei sospetti sul comportamento dei due personaggi, sospettando che abbiano fatto del male alla Del Campo per vivere la loro storia d'amore senza intralci. La Rubio dimostrerà di avere molta paura dello strano atteggiamento del Dominguez e della sua domestica.

Timori, che aumenteranno quando l'uomo inviterà la moglie di Liberto a stare zitta, mettendole le mani sulla bocca. La donna, a questo punto, temerà di morire da un momento all'altro, se il colpo di scena non fosse dietro l'angolo.

Bellita si sta nascondendo da uno stalker

Bellita apparirà in carne ed ossa nel soggiorno, sconvolgendo Rosina. Proprio quest'ultima crederà di vedere il fantasma della cantante, se non cominciasse a parlare. Jose Miguel e la moglie pregheranno l'amica di non raccontare a nessuno la verità, se quest'ultima non ascoltasse il loro consiglio. Infine la Rubio, svelerà a Susana che la loro amica non è deceduta in Argentina, ma si sta nascondendo da un pericoloso stalker.