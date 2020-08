Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda martedì 1° settembre Sanem avrà un incubo e Can le farà un regalo. I due, infatti, trascorreranno la notte a casa Divit e si comporteranno da amici, nonostante sia chiaro il forte sentimento che li lega.

Ricordiamo che la soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore tra Can, famoso fotografo e proprietario della Fikri Harika, e Sanem, sua dipendente. I due giovani si separano quando Divit viene a conoscenza delle bugie che la sua amata gli ha raccontato in passato.

Sanem, però, non demorde e intende riconquistare il suo ex fidanzato.

DayDreamer, trama 1° settembre: Sanem dorme da Can e ha un incubo, il fotografo le regala un ciondolo portafortuna

Can e Sanem sono reduci da un incidente in ascensore avvenuto dopo l'orario lavorativo. Dal momento che i due giovani si sono liberati in tarda notte, hanno deciso di recarsi a casa Divit per dormire senza alcun problema. Nonostante i due abbiano concordato di essere solo amici, è chiaro il forte sentimento che lega Can e Sanem. Durante la notte, però, la giovane avrà un incubo e Divit riuscirà a svegliarla per calmarla. A quel punto, il giovane riterrà opportuno darle il regalo di compleanno che aveva pensato per lei: un ciondolo portafortuna.

Il mattino dopo, Sanem preparerà la colazione, ma il risultato non sarà dei migliori. Nonostante ciò, Can fingerà di apprezzare quanto cucinato dalla sua "amica". A quel punto, i due si recheranno a lavoro, ma decideranno di entrare nella Fikri Harika separati in modo da non destare alcun sospetto.

Can e Sanem cercano di rispettare la loro "amicizia", ma non riusciranno a nascondere di provare ancora qualcosa l'uno per l'altro.

DayDreamer anticipazioni: Mevkibe viene a sapere dell'incidente in ascensore

Dopo l'incidente in ascensore, Sanem non ha mai dormito a casa di Ayhan, essendosi recata da Can.

A causa della vigilanza della Fikri Harika, la notizia dell'incidente si diffonde rapidamente all'interno dell'azienda tanto da creare molta confusione. Intanto, Mevkibe ha vinto le elezioni nel suo quartiere grazie all'aiuto del signor Can, che ha pensato alla campagna da attuare per la sua vittoria. Per questo motivo, la madre di Sanem decide di recarsi in azienda per ringraziare dal vivo il proprietario della Fikri Harika e gli porta un borek cucinato da lei. In quell'occasione, Mevkibe viene a sapere dell'incidente in ascensore avvenuto la notte precedente che vede come protagonisti Can e Sanem e si renderà conto che sua figlia ancora una volta le ha mentito.