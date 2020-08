Nei prossimi episodi, in onda in Italia, della soap opera Una vita, finalmente verrà alla luce il segreto di un nuovo personaggio femminile. In particolare, i telespettatori apprenderanno per quale motivo Camino Pasamar (Aria Bedmar), per parecchi mesi, ha perso l’uso della parola.

Precisamente nel capitolo numero 1.057 si scoprirà che la figlia di Felicia ha avuto un grande trauma dopo che Federico Valdeza, figlio di Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), ha abusato di lei. L’abuso era stato vendicato dal fratello Emilio (Josè Pastor), che purtroppo per colpa del delitto commesso si vedrà costretto a cedere a un drastico ricatto.

Il figlio maggiore della ristoratrice lascerà Cinta Dominguez (Aroa Rodríguez) per giungere all’altare con Angelines (Sara Sierra).

Una vita, spoiler: Camino aveva perso la voce dopo essere stata abusata da Federico

Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, raccontano che Cinta riceverà una bruttissima notizia. A sconvolgere quest’ultima sarà l’arrivo in paese di Copernico Ledesma, che le farà sapere che Emilio non potrà diventare suo marito poiché è già fidanzato con sua figlia Angelines. Sin da subito non sarà difficile intuire che il giovane Pasamar dovrà adeguarsi alla volontà del forestiero, per un avvenimento che si è verificato in passato quando viveva a Valdeza.

Le prime delucidazioni si avranno tramite una conversazione tra Felicia e Camino: quest’ultima, tra le lacrime, sottolineerà alla madre che suo fratello avrebbe potuto sposare Cinta se non avesse preso le sue difese.

A questo punto, grazie a diversi flashback, si potrà capire quale tragedia hanno vissuto i Pasamar.

Nello specifico emergerà che Felicia e i suoi figli, prima di mettere piede ad Acacias 38, risiedevano nella tenuta di Santander sotto il controllo di Federico, un ragazzo che sin da subito aveva manifestato un interesse per Camino. Nel corso di una giornata, quando la ragazza era rimasta da sola, il giovane Valdeza ha abusato della figlia di Felicia all’interno di una stalla.

Dopo tale circostanza la ragazza, a causa del forte shock, non è più riuscita a parlare.

Emilio costretto a sposare Angelines, Cinta crede di essere stata presa in giro

Emilio, su tutte le furie, si era scagliato contro Federico, che durante la violenta colluttazione ha esalato l’ultimo respiro sbattendo la testa in una pietra. Ledesma, dopo aver assistito allo scontro, aveva promesso all’assassino di suo figlio di non denunciarlo, alla condizione che prima o poi avrebbe convolato a nozze con la sua consanguinea Angelines.

Tornando al presente, Cinta non riuscirà a capire per quale motivo il suo amato non l’abbia mai messa al corrente del suo compromesso matrimoniale e comincerà a pensare che si sia preso gioco di lei.

Nel contempo Emilio, nonostante continui ad amare la giovane artista, non avrà altra scelta oltre a quella di rispettare l’accordo stretto con Ledesma per non finire in prigione.