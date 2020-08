La telenovela Una vita continua ad essere molto seguita. Nel corso degli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva iberica La 1 TVE da lunedì 10 a venerdì 14 agosto 2020, non mancheranno colpi di scena. Gli spoiler dicono che Felipe Alvarez Hermoso, tramite uno dei quotidiani più apprezzati della città, svelerà il piano attuato per far finire Genoveva Salmeron in prigione. Così facendo l’avvocato aggraverà ulteriormente la posizione della moglie, che dopo aver appreso del gesto del consorte prometterà ancora una volta che si vendicherà di tutti quando verrà scagionata.

La nuova arrivata Natalia, invece passerà sempre più tempo insieme ad Antonito Palacios: ad accorgersi della vicinanza dei due sarà un uomo che li immortalerà in degli scatti fotografici.

Una vita, spoiler Spagna: la promessa di Genoveva

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli potranno vedere dal 10 al 14 agosto, Felipe smaschererà Genoveva, la quale da dietro le sbarre del carcere giurerà di vendicarsi.

Intanto Miguel - sempre più innamorato di Anabel - tenterà di chiederle la mano, ricevendo un netto rifiuto. Nel contempo l’atteggiamento di Alodia non sarà più lo stesso, nemmeno durante il funerale di Bellita. Il decesso di quest’ultima farà soffrire parecchio Marcelina, a consolarla ci penserà Servante. In seguito Marcos, ancora convinto che Felicia non sia deceduta casualmente, deciderà di fare delle indagini per poter scoprire chi è il vero colpevole della morte della sua amata.

Natalia invece continuerà a tentare di sedurre Antonito, intanto quest’ultimo verrà rimproverato dalla moglie Lolita per essersi presentato in ritardo ad un appuntamento.

Genoveva - anche se Mendez la provocherà - avrà intenzione di farla pagare a Felipe, che intanto sarà indeciso se incontrare o meno la moglie.

Miguel sceglierà di essere sincero con suo nonno: gli confesserà di amare Anabel e di non capire per quale motivo sia stato rifiutato; dopo aver ascoltato la conversazione Sabina dirà al nipote che secondo lei la figlia di Marcos nasconde qualcosa.

Nel frattempo Roberto, per non far leggere a Miguel i conti del ristorante, gli farà fare la conoscenza di un possibile cliente.

Intanto Natalia minaccerà Anabel, facendole sapere di essere al corrente dei suoi incontri segreti con Miguel alla pensione, e continuerà a corteggiare Antonito.

Il ritorno di Aurelio, Felipe salvo grazie a Mendez

Servante per risollevare l’umore di Marcelina, proporrà un tributo musicale dedicato a Bellita.

Mentre Soledad si sentirà a disagio quando vedrà Marcos sempre più deciso a trovare l’omicida di Felicia. In seguito Aurelio dopo aver fatto ritorno ad Acacias 38 metterà piede a casa del padre di Anabel, per formalizzare gli affari tra le loro famiglie. Intanto Rosina farà ancora delle ricerche per scoprire per quale motivo sente delle risate provenire dalla casa dei Dominguez e si accorgerà degli strani atteggiamenti di José Miguel e Alodia.

Proprio quando i servi finiranno di organizzare l’omaggio a Bellita, il marito di quest’ultima arriverà in soffitta e chiederà a tutti i presenti di desistere dal loro intento per rispetto.

Il commissario Mendez dopo aver impedito a Felipe di visitare Genoveva, farà sapere all’avvocato che sua moglie voleva ucciderlo con un punteruolo. Nel contempo i cittadini ignari di quanto accaduto in prigione, crederanno che Salmeron possa essere condannata a morte: ad intervenire in difesa della darklady sarà Susana. A questo punto Genoveva scriverà due lettere, una per Felipe e l’altra per il re.

Antonito e Lolita sorpresi insieme, Alvarez Hermoso ignora la moglie

Quando i Palacios, compresa Lolita, trascorreranno la giornata fuori casa, Natalia approfitterà del momento per fare compagnia ad Antonito.

In particolare la donna inviterà il primogenito di Ramon a recarsi nella sua abitazione: in tale circostanza il fratello di Maria Luisa non sospetterà di essere spiato.

Susana dirà a Rosina di sospettare di José, dopo averlo visto con la propria cameriera. Miguel si vedrà costretto a prendere le distanze da Anabel, poiché sarà impegnato a studiare la sua tesi. Nel frattempo Genoveva farà pace con gli altri detenuti e con Susana, mentre invece Casilda non sarà disposta a perdonarla.

Un uomo, che si rivelerà essere un fotografo, conserverà in una busta degli scatti che vedranno protagonisti Natalia e Antonito. Intanto Genoveva chiederà scusa a Felipe tramite una lettera, ma lui deciderà di ignorarla.

Nel frattempo Josè e Alodia si preoccuperanno quando vedranno Rosina e Susana interessati a loro, mentre Soledad penderà le difese di Marcos. Per finire Lolita sarà sul punto di scoprire per quale motivo ha visto suo marito particolarmente simpatico e affettuoso con lei, mentre Mendez comunicherà a Felipe che Genoveva ha scritto al re.