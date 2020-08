Continua l'appuntamento con le novità che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca che sta appassionando gli spettatori italiani. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Can Divit inviterà Yigit ad allontanarsi da Sanem Aydin. Inoltre, il fotografo farà sapere all'aspirante scrittrice che partirà per l'estero insieme a Polen, la quale farà una proposta lavorativa all'ex fidanzato.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can dice a Sanem che sta per partire con Polen

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Can verrà a sapere dell’accordo che Sanem ha fatto con Enzo a sua insaputa.

Nel dettaglio, il maggiore dei fratelli Divit scoprirà che la sua fidanzata ha ceduto a Fabbri la fragranza del suo profumo per farlo uscire dalla prigione. Abbastanza deluso, il fotografo non riuscirà a perdonare la ragazza, nemmeno nel momento in cui Aylin e l'imprenditore italo-francese finiranno in carcere, colpevoli di aver compiuto delle attività illecite contro la Fikri Harika. I due innamorati entreranno sempre più in crisi quando Can accetterà una proposta di lavoro da parte della sua ex fidanzata Polen. Infatti quest'ultima, dopo essere tornata a Istanbul dietro consiglio di Huma, chiederà al maggiore dei Divit di trasferirsi all’estero. Il primogenito di Aziz, anche se passerà un weekend insieme a Sanem in un albergo, sceglierà di prendere le distanze dalla ragazza facendogli sapere che sta per partire per la penisola balcanica in compagnia di Polen.

Distrutta all'idea di dover andare tutti i giorni nella sede lavorativa in cui ha conosciuto il suo amato senza di lui, l'aspirante scrittrice deciderà di licenziarsi dall'agenzia pubblicitaria consegnando le sue dimissioni ad Emre e Deren. Quest’ultima e il contabile dell'azienda proveranno a far ragionare Sanem, mentre l'ex moglie di Aziz gli ribadirà che le faccende sentimentali non dovrebbero mai incidere sul avoro.

Tuttavia la giovane deciderà di non rispondere alla frecciatina della donna e si recherà vicino al porto della città per sfogare il suo dolore.

Can si reca in ospedale e invita Yigit a stare lontano da Sanem

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la vicenda andrà a peggiorare quando l'aspirante scrittrice, in procinto di prendere un taxi per tornare a casa, sarà investita involontariamente da Yigit.

Quest'ultimo, accorgendosi che la ragazza ha sbattuto la testa sul marciapiede, insisterà per portarla in ospedale. Fortunatamente i dottori non riscontreranno niente di grave alla sorella di Leyla, tanto che lo sconosciuto si sentirà più tranquillo. Una volta saputa la brutta notizia da Emre, il fotografo si recherà immediatamente dalla sua amata e si offrirà di riaccompagnarla a casa: in questa occasione Can inviterà Yigit ad allontanarsi da Sanem. Quest'ultima, invece mostrerà di gradire la vicinanza del nuovo arrivato poiché accetterà il suo passaggio, suscitando la gelosia del maggiore dei Divit.