Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno la coppia composta da Can e Sanem. Tra i due, infatti, ci sarà un ritorno di fiamma dopo che entrambi avevano scelto di intraprendere due strade differenti ma, tuttavia, la bella Aydin non vorrà tornare a lavorare nuovamente all'interno della Fikri, lasciando senza parole il fotografo.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Sanem raggiunge Can alla capannina nel bosco

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate turche di DayDreamer che andranno in onda nel corso delle prossime settimane anche su Canale 5, rivelano che tutto inizierà nel momento in cui Can si renderà conto di non poter più partire per i Balcani per quel prestigioso progetto presso un'agenzia fotografica che gli era stato proposto dalla sua ex fidanzata Polen.

E così Can deciderà di rifugiarsi per qualche giorno all'interno della sua capannina nel bosco, dove potrà stare da solo e riflettere al meglio sul da farsi e il suo futuro. Peccato, però, che questo isolamento non durerà a lungo visto che ben presto verrà raggiunto proprio dalla dolce Sanem.

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, rivelano che Sanem, dopo aver appreso la notizia del viaggio annullato di Can, deciderà prontamente di annullare anche i suoi impegni con Yigit, che intanto l'ha assunta come editore all'interno della sua casa editrice.

A quel punto, Yigit si troverà costretto ad annullare un importante viaggio di lavoro con Aydin presso Smirne, dove si sarebbe tenuta una fiera del libro.

Sanem deciderà di non partire più per poter raggiungere il suo amato fotografo al rifugio nel bosco.

Sanem non torna a lavorare alla Fikri: Can spiazzato

E nel momento in cui Sanem si presenterà alla casetta nel bosco, per comunicare a Divit di aver annullato il suo viaggio di lavoro, non potranno fare altro che lasciarsi andare nuovamente alla passione.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che tra i due ci sarà un nuovo intenso ed appassionato bacio che sembrerà promettere molto bene per il futuro della coppia. I due si diranno che da questo momento in poi vogliono vivere il loro amore senza pensare troppo a quello che potrebbe succedere in futuro.

Eppure i colpi di scena saranno sempre dietro l'angolo e questa pace tra Can e Sanem non sarà destinata a durare a lungo. Il giorno dopo, infatti, Can chiederà a Sanem di tornare di nuovo a lavorare alla Fikri ma lei, a sorpresa, rifiuterà la proposta del fotografo. Aydin, infatti, gli comunicherà che ha intenzione di portare avanti l'impegno che ha già preso con la casa editrice di Yigit.