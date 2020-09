Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda fino a venerdì 2 ottobre 2020 rivelano che ci saranno un bel po' di novità per tutti i protagonisti della seguitissima soap opera di Rai 1. Occhi puntati su Federico, che dovrà fare i conti con delle nuove clamorose verità riguardanti il rapporto ormai in crisi dei suoi genitori. E poi ancora la famiglia Cattaneo resterà senza parole di fronte al ritorno del tutto inaspettato di Nicoletta, che riapparirà di nuovo in città.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28 settembre - 2 ottobre: Federico lascia Roberta

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore rivelano che Federico, dopo aver scoperto il tradimento di suo padre con Clelia, metterà sotto torchio anche sua mamma Silvia.

Il ragazzo, infatti, non si spiega come la donna possa accettare il tradimento in maniera 'passiva', senza reagire e senza lasciare il marito. E così dopo aver indagato, scoprirà che anche Silvia ha nascosto dei tradimenti a Luciano.

A fronte di questa situazione, Federico chiederà di poter confrontarsi in presenza di entrambi i genitori e sarà questa l'occasione per confessare anche una decisione riguardante la sua vita sentimentale. Il giovane Cattaneo metterà al corrente Silvia e Luciano della sua scelta di lasciare definitivamente Roberta e chiudere così questa relazione.

Un duro colpo per la ragazza, che tuttavia non potrà fare altro che accettare la decisione di Federico, ritenendo che ormai non ci sia più niente da fare per salvare questo amore.

E Rocco metterà subito al corrente Marcello della fine di questa relazione: a questo punto potrà farsi avanti con la bella Roberta, senza alcun tipo di esitazione?

Il ritorno a casa di Nicoletta

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 2 ottobre, rivelano che ci sarà anche il ritorno in scena di uno dei personaggi più amati della soap.

Trattasi della bella Nicoletta, la quale dopo il fallimento delle sue nozze con Cesare, deciderà di ritornare nuovamente a casa con la sua bambina. La ragazza farà irruzione durante una cena della famiglia Cattaneo e fin dal primo momento apparirà molto cambiata.

Nel frattempo Marta e Vittorio riusciranno a trovare la madre naturale della piccola Anna.

La donna si chiama Daniela e ha alle spalle una vicenda personale molto dura, che lascerà i due coniugi sotto choc. Daniela deciderà di aiutare la coppia ad ottenere l'affidamento di Anna: battezzerà la bambina e nominerà Marta e Vittorio come madrina e padrino. Eppure il giorno in cui sarà prevista la cerimonia in chiesa, Daniela non si farà viva e scapperà via.