Non c'è pace per DayDreamer - Le ali del sogno: c'è un nuovo cambio di programmazione per la soap turca che vede Can Yaman protagonista al fianco di Demet Ozdemir. Come risulta dalla guida ufficiale Mediaset, infatti, la puntata domenicale, prevista per il 27 settembre, risulta sospesa. Nessuna traccia della serie: non è ancora ben chiaro cosa accadrà visto che dopo il ritorno di Uomini e Donne alle ore 14.45, non vi è stata alcuna collocazione per DayDreamer, nonostante il grande successo ottenuto in fatto di ascolti.

Sospesa la puntata domenicale

Se resta confermato l'appuntamento con DayDreamer per sabato 26 settembre, è invece cancellato quello di domenica 27.

La guida tv, infatti, prevede una doppia puntata di Una vita prima della messa in onda di Domenica Live. Continuano, quindi, i cambiamenti relativi alla serie turca, e non è escluso che con il ritorno di Amici anche l'appuntamento del sabato, già ridimensionato rispetto alle due settimane precedenti, possa andare incontro ad ulteriori modifiche. I fan della soap sono già in agitazione: non è ben chiaro infatti quali siano le intenzioni di Mediaset anche se fin dalla sua prima puntata, la serie ha ottenuto un riscontro ottimo.

Si era già parlato in precedenza della possibilità di spezzare la soap in due stagione, ma poi l'idea sembrava essere stata accantonata. Anche la scorsa settimana si era parlato di una sospensione di DayDreamer salvo poi un cambiamento dell'ultima ore che aveva regolarmente portato sugli schermi le avventure amorose e lavorative di Can e Sanem.

Ora, che la storia si va facendo sempre più intrigante ed emozionante, potrebbe esserci uno stop che di certo non sarebbe gradito al pubblico di Canale 5.

Il pubblico apprezza la soap turca

Durante la puntata di sabato 26 settembre, i telespettatori potranno assistere a momenti molto romantici con al centro i protagonisti di DayDreamer, mentre un nuovo triangolo amoroso altrettanto interessante tra Leyla, Emre e Osman comincerà a delinearsi e di sicuro appassionerà non poco i fan.

Resta ancora da comprendere la tempistica e la programmazione che Mediaset sceglierà per non lasciare gli amanti della soap a bocca asciutta. Nei giorni precedenti si era anche delineata l'ipotesi di una sospensione della serie che sarebbe potuta tornare ad occupare la fascia del primo pomeriggio durante le vacanze natalizie di Uomini e Donne ma è bene specificare che si tratta solo di ipotesi.

Non vi sono notizie, invece, circa la possibilità di nuove prime serate di DayDreamer: dopo quella del 7 settembre non ve ne sono state altre anche se il pubblico sui social le acclama a gran voce. Inoltre, i fan di Can Yaman chiedono di vedere presto anche la soap che lo vede attualmente protagonista in Turchia, Bay Yanlis. Il successo dell'attore turco è ormai una certezza: le fan di Yaman non molleranno certo la presa e continueranno a far sentire la loro voce.