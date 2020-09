Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera tra le più amate dai telespettatori. La trama della puntata in onda il 21 settembre indica che tutti gli occhi saranno puntati su Thomas Forrester, il quale arriverà a minacciare suo figlio Douglas, reo di aver scoperto la vera identità di Phoebe. Liam, invece, continuerà a indagare sul passato di Flo.

Beautiful, puntata 21 settembre: Flo non riesce a dire a Hope la verità sullo scambio delle culle

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti la nuova puntata trasmessa lunedì 21 settembre dalle ore 13:45 sui teleschermi di Canale 5 annunciano interessanti colpi di scena per gli affezionati della soap opera.

In particolare, Ridge avrà un confronto acceso con Flo visto che ha capito che Hope non è felice di aver sposato Thomas. A tal proposito, Fulton sarà divorata dai sensi di colpa per lo scambio delle culle. Un malessere che sarà notato da Logan, che non potrà fare altro che informarsi sulle sue condizioni di salute. Purtroppo la figlia di Shauna non riuscirà a confessare alla cugina che Phoebe è in realtà Beth in quanto minacciata di gravi ritorsioni da Thomas. In ogni modo, Flo tenterà di convincere Hope ad annullare le nozze col neo-marito e tornare con Liam.

Douglas vuole svelare che Beth è viva, Thomas lo minaccia

Nella puntata del 21 settembre dello sceneggiato americano, Douglas ascolterà le gravi minacce fatte da suo padre a Flo.

In questo frangente, il bambino capirà che Beth è viva e vegeta e insisterà con Thomas affinché racconti tutta la verità ad Hope. Le parole susciteranno le ire funeste di Forrester, che intimerà al figlio di lasciarlo solo per sempre. A tal proposito, Douglas apparirà molto impaurito dalla rabbia incontrollata del genitore.

Inoltre non capirà il motivo per il quale suo papà non vuole dire una notizia così bella alla moglie.

Thomas, a questo punto, chiederà scusa al figlio dopo aver cercato di rasserenalo per le cattiverie dette. Liam, nel frattempo, continuerà le sue indagini sull'adozione di Phoebe. L'uomo, infatti, deciderà di chiamare l'ospedale di Las Vegas dopo che Flo si era tradita, confessando di desiderare un figlio.

Spencer riuscirà a svelare il mistero?

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Beautiful andata in onda il 20 settembre su Canale 5, Liam ha domandato a Steffy come abbia conosciuto Flo, la presunta madre biologica della sorella di Kelly. Infine Thomas ha tentato di entrare nelle grazie di sua moglie Hope, tanto da organizzare una serata romantica per lei.

In attesa di vedere il nuovo episodio in televisione, si ricorda che la soap opera può essere rivista in modalità on demand oppure in streaming sul sito Mediaset Play.