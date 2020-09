Sabato 26 settembre andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 una nuova puntata di Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv di punta delle reti Mediaset. Gli spoiler raccontano che Mevkibe si recherà alla Fikri Harika a chiedere spiegazioni a sua figlia Sanem dopo averla vista mentre sta baciando Can Divit su un giornale scandalistico.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 26 settembre: Aysun e Ihsan spettegolano su Can e Sanem

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno in programma sabato 26 settembre 2020 sui teleschermi di Canale 5 annunciano importanti colpi di scena.

Entrando nei dettagli, Can e Sanem dovranno guardarsi alle spalle dalla cattiveria di Aysun e Ihsan.

I due vicini di casa del fotografo inizieranno a spettegolare dopo aver visto quest'ultimo accompagnare a casa la figlia di Nihat durante la notte. Una cosa considerata inaccettabile per la mentalità del quartiere turco. La madre di Muzaffer, a questo punto, getterà fango su Sanem.

Mevkibe e il marito si scontreranno come una furia contro di lei. Can e la fidanzata, però, non dovranno stare attenti solo alle dicerie messe in giro da Aysun e Ihsan ma anche dalla perfida Aylin, che organizzerà un diabolico piano nei confronti della coppia.

Mevkibe vede un bacio appassionato tra la figlia e il fotografo

Nella puntata del 26 settembre di Daydreamer, tutti gli occhi saranno puntati sugli stratagemmi di Aylin, la perfida antagonista della Serie TV.

In dettaglio, Yuksel tenterà di mettere in difficoltà Can e Sanem. Difatti, la donna inizierà a seguirli per spiare e fotografare gli atteggiamenti intimi dopo che avevano annunciato di essersi lasciati. Per questo motivo, invierà a una rivista di gossip locale la foto di un bacio appassionato tra il fotografo e la figlia di Nihat.

Una notizia, che farà ben presto il giro della città. A tal proposito, le immagini giungeranno in mano di Mevkibe dopo essere state pubblicate da un quotidiano locale. La donna cercherà in ogni modo di tacere l'indiscrezione a suo marito per paura di dargli un immenso dispiacere.

Sanem e Can raccontano una bugia alla moglie di Nihat

Successivamente Mevkibe deciderà di recarsi alla Fikri Harika per capire come stanno le cose tra la figlia e il maggiore dei Divit. In questo frangente, la signora sarà accolta molto bene da Sanem e Can. Durante l'incontro, il fotografo cercherà di tranquillizzare la moglie di Nihat, dicendole che è solo un fotomontaggio organizzato dai paparazzi. In pratica, l'uomo dirà alla futura suocera che non c'è stato nessun bacio con Sanem, raccontandole quindi una bugia. Insomma la coppia cercherà di arrampicarsi sugli specchi, inventando delle scuse che avranno il risultato sperato. Alla fine, la moglie di Nihat tornerà a casa dopo essere stata rassicurata dai due giovani.