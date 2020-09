Secondo le anticipazioni di Beautiful degli episodi che andranno in onda da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre, Liam e Hope scopriranno finalmente che la loro amata figlia Beth è viva. Douglas riuscirà a convincere tutti che quanto detto corrisponderà a verità e per Thomas la situazione si farà difficile, in quanto non potrà più tenere nascosto il segreto. Inoltre Flo confesserà a Brooke di non essere la madre di Phoebe.

Flo rivela che Phoebe è in realtà Beth

Nella puntata di Beautiful che sarà trasmessa lunedì 28 settembre Liam sarà molto commosso e darà un commovente abbraccio a Phoebe. Lo Spencer sarà sempre più convinto che quanto ha detto Douglas corrisponderà a verità e capirà il perché da sempre c'è stato un grande feeling tra i tre.

L'uomo convinto dello scambio di identità avvenuto, parlerà con sua moglie Steffy per convincerla di quanto successo, ma la ragazza sarà stupita e particolarmente colpita dall'accaduto.

Nell'episodio di martedì 29 settembre Liam vorrà essere completamente certo di quanto scoperto e si recherà a casa del fratello Wyatt, determinato a parlare con Flo. Lo Spencer inviterà la Fulton a dire la verità su Phoebe e la ragazza, dopo essere scoppiata in lacrime, confermerà che è proprio Beth [VIDEO]. Intanto Douglas si confronterà con la zia Steffy e sempre più determinato le racconterà della bambina che lei ha adottato.

Thomas ha una reazione furiosa contro Liam

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 30 settembre Liam si recherà da Hope e nonostante le mille difficoltà riscontrate, comunicherà a quest'ultima la verità e Thomas la pregherà di non dare peso alle parole dell'uomo.

Hope crederà alle parole dell'ex marito e sarà sconvolta, mentre ormai per il Forrester tutti i sotterfugi avranno fine. Da adesso in poi non potrà più manovrare Hope come meglio desidererà. Nella puntata di giovedì 1° ottobre Wyatt sarà turbato dopo avere ascoltato quanto detto da Flo, che ha tenuto il segreto per così tanto tempo.

Liam intanto dopo aver rivelato tutto ad Hope dovrà fronteggiare la reazione rabbiosa di Thomas.

Flo rivela di non essere la madre di Phoebe

Secondo le trame di venerdì 2 ottobre Liam e Thomas avranno un acceso confronto in cui finiranno quasi per picchiarsi, ma poi Thomas si renderà conto che ormai non potrà più tenere nascosto quanto fatto.

Per Hope e lo Spencer arriverà finalmente il momento tanto atteso di abbracciarsi perché la loro bambina è viva . Nell'episodio di sabato 3 ottobre, Shauna parlerà con sua figlia Flo e la spronerà a lasciare la città, ma in quel momento giungeranno Brooke e Ridge. La Logan senior presserà ripetutamente la Fulton e alla fine in preda ai sensi di colpa svelerà di non essere la madre di Phoebe.