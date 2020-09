Come mai Eleonora e Beatrice Valli non si sono esposte sui social network per congratularsi con la sorella Ludovica che sta per diventare mamma? L'ex tronista di U&D è apparsa piuttosto in difficoltà nel rispondere a questa domanda che molti follower le hanno fatto su Instagram: la giovane ha spronato i curiosi a chiedere alle sue due sorelle il perché del loro insolito silenzio social sulla bella notizia che ha dato pochi giorni fa.

Ex tronista di U&D è incinta: l'annuncio su Instagram

Sono passate meno di 48 ore da quando Ludovica Valli ha fatto sapere di essere in attesa del suo primo figlio.

La ragazza, che ha solo 23 anni, tra cinque mesi darà alla luce il frutto dell'amore tra lei e Gianmaria De Gregorio, un imprenditore 36enne col quale fa coppia fissa da poco più di un anno.

La popolare influencer ha scelto Instagram per comunicare ai suoi tanti fan la lieta novella: in un video che ha registrato col compagno su una spiaggia di Ibiza, l'ex tronista di U&D ha mostrato per la prima volta il suo pancino di quattro mesi.

Sono stati moltissimi a commentare con belle parole la dolce attesa di una delle storiche protagoniste del dating-show di Maria De Filippi ma tra questi, almeno pubblicamente, non compaiono le sue sorelle.

Le sorelle Valli distanti sul web: la ex di U&D conferma

Il giorno dopo aver ufficializzato la sua dolce attesa, Ludovica ha proposto ai suoi followers il gioco "Fammi una domanda"; la maggior parte delle curiosità, sono state soprattutto sulla Gravidanza, su come ha scoperto di essere incinta e sui suoi attuali rapporti con le sorelle.

Almeno un paio di fan dell'influencer, infatti, hanno avuto il coraggio di chiederle come mai né Beatrice né Eleonora abbiano commentato sui social network la notizia che aspetta un bambino.

A chi le ha domandato questa cosa, però, l'ex tronista di U&D ha risposto in modo un po' enigmatico ed evasivo: "Ragazze, non chiedete a me ma a loro.

Non saprei cosa dirvi".

Quando qualcuno è sceso nello specifico dei mancati auguri della sua sorella più popolare (la compagna e futura moglie di Marco Fantini), Ludovica ha fatto sapere: "Eh, lei è fatta così. Non so cosa dirvi".

Il gelo che sembrerebbe esserci tra le tre sorelle Valli sul web, confermerebbe un rumors che tempo fa ha circolato sul loro legame: la più giovane delle Valli, infatti, non andrebbe molto d'accordo né con Beatrice né con Eleonora, tant'è che farebbe una vita completamente diversa dalla loro e i loro incontri si conterebbero sulle dita di una mano.

Il passato a U&D di Beatrice e Ludovica Valli

In un'altra Stories che ha pubblicato su Instagram la mattina del 18 settembre, Ludovica ha puntualizzato che le sorelle le hanno fatto gli auguri per la gravidanza privatamente, ma non si spiega perché neppure una di loro non si sia esposta sui social network per congratularsi con lei e Gianmaria.

Due delle tre sorelle Valli hanno partecipato in passato a Uomini e donne: Beatrice è stata corteggiatrice e poi la scelta di Marco Fantini, col quale è tutt'ora in coppia. I due stanno progettando il loro matrimonio e hanno due bambine piccole.

La 23enne Ludovica, invece, ha fatto la sua prima apparizione nel dating-show di Maria De Filippi a soli 18 anni, ma in un ruolo diverso rispetto a quello della sorella maggiore: la ragazza era una tronista e, dopo un tortuoso percorso, si fidanzò con Fabio Ferrara (che negli anni successivi è diventato un membro della redazione).

Dopo aver partecipato a Temptation Island, la giovane ha preso un po' le distanze dalla tv, preferendo intraprendere una carriera sul web: oggi l'emiliana è un'affermata influencer ed ha anche scritto un libro sulla sua vita.