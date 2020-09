L'appuntamento con i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno tornerà in onda lunedì 7 settembre 2020 alle ore 21 e 20, quando torneranno a riaccendersi i riflettori della fortunata soap opera turca di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci saranno fin dal primo momento un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Sanem Aydin, la quale realizzerà un profumo particolare per Can. Inoltre, l'aspirante scrittrice andrà nell'ufficio del fotografo per confessargli l'ennesimo inganno di Emre Divit.

DayDreamer, anticipazioni del 7 settembre 2020: Can stupito dal profumo che gli ha regalato Sanem

Nel dettaglio, gli spoiler di questa prima puntata serale di DayDreamer - Le ali del sogno che verrà trasmessa lunedì 7 settembre alle 21:20, rivelano che Sanem realizzerà un profumo particolare per Can utilizzando un fiore raro che sboccia soltanto in primavera. Il fotografo, dopo aver ricevuto il regalo da parte della ragazza, resterà stupito dalla potenza della fragranza, tanto che lo indosserà subito. Nello stesso momento, in agenzia si verrà a sapere che qualcuno ha nascosto una telecamera nell'ufficio del fotografo per rubare le sue idee pubblicitarie. A questo punto tutti i dipendenti della Fikri Harika saranno preoccupati nel momento in cui inizieranno i controlli per capire chi è la spia.

L'aspirante scrittrice si recherà da Emre per parlargli, in quanto sospettaerà che sia proprio lui la spia. In seguito, Sanem accuserà il minore dei Divit di non aver mai smesso di complottare alle spalle di suo fratello, dopo aver scoperto il suo ennesimo inganno. E poi ancora gli spoiler di questo nuovo appuntamento con DayDreamer, in programma il 7 settembre su Canale 5, rivelano che la mattina dopo Sanem andrà nell'ufficio di Can per raccontargli tutta la verità.

La minore delle Aydin verrà a sapere dal fotografo che suo fratello la sera prima gli ha parlato della vicenda della sfera spia. In particolar modo Emre dirà a Can di aver garantito ad Aylin che non sporgerà una denuncia contro di lei se restituirà la telecamera.

Sanem trova un libro con una dedica di Can

Intanto Leyla, dopo essersi scagliata contro il minore dei Divit, si pentirà di averlo aggredito. Mevkibe, invece inaugurerà la biblioteca del quartiere grazie alla collaborazione del fotografo, anche se dovrà vedersela con Aysun e Ihsan: i due piazzeranno un mega schermo per far vedere la partita degli europei e la puntata finale dello sceneggiato più amato dalle signore del quartiere. Sanem troverà un libro che parla delle Galapagos con una dedica speciale da parte di Can. Tuttavia la minore delle Aydin dovrà fare i conti con Ceyda, la quale sarà sempre più decisa a conquistare il fotografo. Per finire, Enzo Fabbri metterà in atto un piano per provocare una nuova crisi alla Fikri Harika.