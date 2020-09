Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 5 settembre Fabbri vorrà ancora una volta il profumo di Sanem. A quel punto, Can sarà costretto a cacciarlo in malo modo, poiché non intende cedere la fragranza all'imprenditore. Intanto, Aylin nasconderà una telecamera nell'ufficio di Divit con lo scopo di captare quante più informazioni possibili sulle prossime campagne.

Ricordiamo che la soap opera turca andrà in onda lunedì 7 settembre in prima serata e racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani provenienti da due mondi differenti ma accomunati da un grande sentimento.

DayDreamer, anticipazioni 5 settembre: Can affida un nuovo compito a Sanem

Dopo aver trovato con successo lo slogan per la campagna di Compass Sport, al ritorno in ufficio Can decide di promuovere Sanem. Il Divit, infatti, annuncerà che la giovane sarà la nuova coordinatrice del progetto, essendo partita da lei l'idea vincente. Deren è su tutte le furie essendo stata messa in secondo piano. Il rapporto tra Can e Sanem torna a essere sereno, ma Fabbri e Aylin agiscono alle loro spalle. Intanto in agenzia arriva Ceyda, amica di Gamze, la quale mostrerà fin da subito un interesse per il fotografo. CeyCey decide finalmente di dichiararsi ad Ayhan, mettendo da parte le sue ansie e paure nell'intraprendere una relazione.

Spoiler DayDreamer 5 settembre: Aylin nasconde una telecamera nell'ufficio di Can

Dopo la forte discussione con Can al campeggio Emre ha un brutto incidente. Questo porta a pensare al maggiore dei Divit di essere stato troppo duro e decide di mettere una pietra sul passato, grazie anche all'aiuto delle parole di Sanem.

Una volta tornato a casa, Emre promette al fratello di aver chiuso con Aylin e di non avere più niente a che fare con lei. A quel punto, l'ex fidanzata del Divit riesce a mettere una telecamera nascosta nell'ufficio di Can per essere informata su tutte le loro idee relative alle future campagne. Emre, però, sarà suo complice nel togliere l'oggetto dall'azienda e Sanem lo scoprirà, ma deciderà di non dire nulla.

Trama 5 settembre: Fabbri vuole a tutti i costi il profumo di Sanem

Sanem aveva promesso il suo famoso profumo all'azienda di Fabbri pur di salvare la Fikri Harika. Una volta scoperto il suo piano, Can non si è dimostrato d'accordo poiché non vuole che il "loro" profumo diventi di qualcun altro. Nonostante le titubanze di Sanem, Fabbri si presenta alla Fikri Harika e insiste nell'avere la collaborazione con la giovane. A quel punto, Can è costretto a reagire in malo modo e caccia Enzo dall'azienda. Il Divit, infatti, restituisce con gli interessi la quota azionaria messa dall'imprenditore quando l'agenzia era sull'orlo del fallimento, pur di non cedere il profumo di Sanem.