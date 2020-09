Arrivano le anticipazioni della soap opera turca "DayDreamer - Le ali del sogno", interpretata fra gli altri da Demet Ozdeir (Sanem Aylin) e dall'affascinante attore turco Can Yaman (Can Divit). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia giorno 13 e 19 settembre 2020, il lunedì in prima serata e il sabato pomeriggio su Canale 5.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul riavvicinamento di Can e Sanem, sui tentativi di Aylin di nuocere a Sanem, sulla decisione di Osman di fare alcune riprese nel suo quartiere e sul gesto insano di Muzaffer di sparare in aria con un'arma.

L'invito di Can

Le anticipazioni di DayDreamer ci segnalano che la situazione in ufficio diventerà molto pesante quando Can e Deren inizieranno ad alterarsi per la poca produttività dei loro dipendenti. Per questo motivo, Can deciderà di invitare tutti i suoi colleghi a lavorare a casa sua nella speranza che qualcuno di loro possa sentirsi più ispirato in una nuova location di lavoro. Nel frattempo, Mevkibe si recherà a casa di Divit per impedire che lui e Sanem possano rimanere da soli più del dovuto. Giunta lì però la donna sarà costretta a consegnare i sarma che aveva preparato per la figlia a tutti i dipendenti dell'agenzia.

Il discorso di Sanem

Can proporrà a Sanem di fare un discorso alla serata speciale della Compass Sport e la giovane accetterà.

La sera dell'evento, infatti, la ragazza farà una bellissima figura improvvisando su due piedi un discorso interessante e coinvolgente con cui spiegherà ai presenti i temi principali della loro nuova campagna pubblicitaria. Dopo il discorso, una cameriera pagata da Aylin verserà del vino addosso a Sanem per poi rinchiuderla in bagno.

Più tardi, Can libererà la giovane e la convincerà a lasciare la festa anticipatamente per trascorrere un pò di tempo a casa sua. Dopodiché, il giovane la riaccompagnerà a casa, senza sapere che Melahat li sta osservando. Il giorno seguente, quest'ultima si recherà da Mevkibe e gli racconterà ciò che ha visto la sera prima.

Dopo il successo della campagna pubblicitaria per la Compass Sport, Can deciderà di promuovere Sanem al ruolo di copywriter. La promozione della giovane farà storcere il naso a diverse persone in ufficio che inizieranno a dubitare degli effettivi meriti lavorativi della giovane. Osman si recherà nel suo quartiere per girare alcune scene del suo nuovo film nel minimarket di Mevkibe. Can e Sanem decideranno di trascorrere del tempo da soli a casa del giovane, cucinando e guardando un film insieme. Muzaffer sparerà a vuoto alcuni colpi di arma da fuoco per placare un furioso bisticcio fra Mevkibe e Aysun.