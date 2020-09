Al trono over di Uomini e Donne, che dopo il lockdown è ritornato regolarmente, in onda e nelle prossime puntate di settembre al centro del gossip ci sarà la dama Gemma Galgani. Quest'ultima non sta attraversando un bel momento, soprattutto dopo aver ricevuto critiche da parte del cavaliere Nicola Vivarelli, alias "Sirus". Quest'ultimo, nel corso delle ultime puntate del talk show targato Mediaset, ha detto che Gemma Galgani si dovrebbe '"vergognare" per aver fatto un'esterna con il cavaliere Paolo. In qualche modo il giovane si è mostrato geloso nei confronti della sua ex conoscenza. Dura è stata, dall'altra parte, la reazione della dama torinese Galgani che ha risposto a tono al giovane cavaliere.

Ma ora la protagonista assoluta del Trono Over, dopo aver dato il via a questa nuova stagione televisiva spiazzando i suoi fan con il suo lifting e la nuova voglia di mettersi ancora in gioco nel campo sentimentale, riceverà un'ennesima delusione da parte dell'ultimo cavaliere Paolo. Un rifiuto che non sarà preso affatto bene dalla dama di Canale 5.

U&D di Maria De Filippi: Paolo deciderà di chiudere con Gemma Galgani

Nella registrazione che è andata in onda ieri, 19 settembre 2020, Paolo deciderà di chiudere definitivamente con la dama torinese Gemma Galgani. Nello specifico, il cavaliere Paolo dirà a Maria De Filippi e a tutto lo studio che non vuole più uscire con la dama perché non gli piace. Dunque ora Gemma sarà nuovamente a corto di corteggiatori dopo aver chiuso, non definitivamente, anche con Nicola Vivarelli.

Dunque ennesimo no per la dama Gemma Galgani in queste nuove puntate di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma questa delusione farà scatenare una dura reazione verbale da parte della sua "nemica" storica. Tina Cipollari non perderà tempo per attaccare immediatamente Gemma Galgani.

L'opinionista del talk show si scaglierà verbalmente contro la dama, accusandola anche di voler andare sempre al sodo nelle sue nuove conoscenze e che tutte le sue storie amorose finirebbero sempre alla stessa maniera. Inoltre dietro le quinte Gemma Galgani si sfogherà e si sentirà molto delusa. Inoltre, in questa registrazione del 19 settembre 2020, si vedrà Nicola che in settimana è uscito con Veronica e che in questa registrazione non sarà presente.

Inoltre per 'Sirius' arriveranno anche tre nuove corteggiatrice ma lui deciderà di eliminarle tutte quante. Infine in questa registrazione si vedrà anche Aurora che deciderà di chiudere con un corteggiatore e di conseguenza anche con Armando, suscitando anche grandi discussioni in studio.