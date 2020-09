Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso hotel nei pressi di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 26 settembre 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scoperta che farà Linda sul passato di Tim, sull'incidente domestico in cui sarà coinvolta Nadja e sui problemi di dipendenza di Michael.

La scoperta di Linda

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che dopo aver sentito Dirk chiamare una donna nel sonno, Linda si renderà conto che il marito ha pronunciato il nome della domestica thailandese che diversi anni prima fu complice del rapimento di Tim.

Scossa dalla scoperta fatta, la donna affronterà Dirk e gli chiederà spiegazioni per poi decidere di raccontare tutta la verità a Christoph e Tim. Più tardi però, Linda cambierà idea dopo che Dirk la supplicherà di aiutarlo a mantenere il segreto. Nel frattempo, Lucy si renderà conto di non poter perdere un amico come Bela e cercherà di non ferire i suoi sentimenti, baciandolo. Resosi conto che forse l'amica ricambia i suoi sentimenti, il giovane bacerà Lucy in una delle camere del Furstenhof senza sapere che nella stanza c'è qualcun'altro oltre a loro.

Michael diventa aggressivo

Dopo aver promesso a Dirk di non rivelare nulla sul passato di Tim, Linda sarà rosa dai sensi di colpa e finirà per raccontare tutta la verità ad Andrè.

Nel frattempo, Dirk convincerà Nadja a rivelare a Tim di non essere mai stata incinta di lui. La giovane asseconderà il volere del suo amante e racconterà la verità al marito che non reagirà per niente bene. Tim e Nadja, infatti, avranno una forte discussione che si concluderà quando Holler cadrà rovinosamente.

Portata in ospedale, Nadia scoprirà di non aver perso il bambino che sta aspettando. Natascha non riuscirà a convincere Michael ad affrontare la sua dipendenza dai psicofarmaci. Per questo motivo, la donna deciderà di rinchiudere il marito in casa per evitare che possa fare del male a qualcuno dei suoi pazienti.

La decisione della donna farà andare il medico su tutte le furie che arriverà anche a diventare aggressivo nei confronti della moglie. Spaventata, Natascha lascerà momentaneamente casa sua e si rifugerà da Eva fino all'arrivo di Fabien.

Dopo aver salutato il figlio, Michael farà di tutto per non far capire a Fabien che lui è diventato dipendente dai psicofarmaci. Gli sforzi del medico però non avranno gli effetti voluti perché Fabien capirà immediatamente che il matrimonio di suo padre è in crisi. Nel frattempo, Werner chiederà a Valentina di fare un viaggio insieme per trascorrere un pò di tempo con la sua nipotina. Gurther andrà a trovare Alfons per riappacificarsi con lui e per mettere in atto il piano che ha ideato all'insaputa dei suoi familiari.

Annabelle offrirà a Christoph le sue quote dell'hotel in cambio dell'identità del suo vero padre.