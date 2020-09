Le anticipazioni turche delle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che per Can e Sanem arriverà un altro durissimo colpo di scena. Il fotografo, infatti, sarà protagonista di una rissa choc che scoppierà con il perfido Enzo Fabbri: ad avere la peggio sarà proprio Can che in seguito a questo scontro finirà in carcere dove sarà costretto a scontare la sua pena. E Sanem sarà costretta a tradirlo: la donna, infatti, scenderà nuovamente a compromessi con Fabbri, che questa volta riuscirà ad avere la meglio.

DayDreamer anticipazioni turche: Can aggredisce Fabbri e finisce in prigione

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Fabbri dopo aver scelto di rinunciare alle quote dell'agenzia fotografica dei Divit, non intenderà rinunciare alla formula segreta del profumo che la bella Aydin aveva messo a punto con il fotografo.

Il suo obiettivo sarà quello di riuscire ad ottenere la preziosa ricetta di quel profumo, custodita da Sanem.

Così un giorno Fabbri si presenterà in ufficio da Sanem, pronto a chiedere di nuovo con voce alta la tanto ambita ricetta del profumo e mettendo così alle strette la ragazza, che si troverà in grande difficoltà. Proprio in quel momento, però, si troverà a passare il fotografo che senza pensarci su due volte, deciderà di intervenire per difendere la sua amata dalle grinfie del perfido imprenditore.

Gli spoiler turchi di DayDreamer, raccontano che la situazione tra Can e Fabbri degenererà nel giro di pochi minuti. Tra i due scoppierà una vera e propria rissa, al termine della quale il fotografo tirerà un violento pugno in faccia all'imprenditore.

Sanem 'tradisce' Can e vende la ricetta del profumo a Fabbri

Fabbri andrà via malconcio ma non si arrenderà: l'uomo si recherà alla polizia per denunciare l'aggressione subita e farà in modo che Can finisca in carcere. Per il Divit, quindi, scatteranno le manette lasciando Sanem in un vortice di disperazione.

La ragazza proverà a trovare un modo per far uscire di prigione il suo amato e alla fine l'unica scelta sarà quella di scendere a compromessi con il perfido Fabbri, tradendo così il suo amato.

Sanem, infatti, venderà la ricetta del profumo all'imprenditore che in cambio ritirerà la denuncia e farà in modo che Can esca dal carcere.

In questo modo, però, Sanem ingannerà Can che non verrà messo a conoscenza del compromesso. Fabbri, infatti, prometterà alla Aydin che non dirà a nessuno del patto che hanno fatto ma in realtà confesserà tutto ad Aylin. Come si comporterà quest'ultima? Deciderà di dire la verità a Can? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con DayDreamer.