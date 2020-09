Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Sanem sarà investita da un uomo misterioso di nome Yigit. In seguito, la giovane e Can scopriranno che si tratta del fratello di Polen. Yigit mostra un interesse per Sanem e questo manda il fotografo su tutte le furie.

Ricordiamo che la soap opera andrà in prima visione assoluta, lunedì 7 settembre dalle 21.20 con tre episodi della serie tv e sabato 5 dalle 14.20. La fiction racconta la storia d'amore tra Can, famoso fotografo e proprietario della Fikri Harika, e Sanem, aspirante scrittrice e sua dipendente.

Anticipazioni turche, DayDreamer: Sanem si dimette dalla Fikri Harika e viene investita

Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate Sanem andrà via dalla Fikri Harika a causa di un litigio con Can. Il giovane, infatti, verrà a sapere che la sua fidanzata ha venduto il suo profumo a Fabbri e deciderà di allontanarsi nuovamente da lei. Contemporaneamente, essendosi accordata con la mamma dei Divit, Polen tornerà in città e farà una proposta lavorativa a Can che lo porterebbe via da Istanbul. Il giovane inizialmente sarà titubante, ma poi deciderà di accettare. Sanem, delusa e triste per la decisione del suo ex fidanzato, darà le dimissioni ma, una volta uscita dall'azienda, avrà un incidente.

La giovane verrà subito portata in ospedale da Yigit, l'uomo che la investirà e che mostrerà fin da subito un interesse per lei. Il giovane, infatti, creerà non pochi problemi a Sanem e Can, facendo un'offerta di lavoro alla Aydin. La giovane deciderà di accettare, ma dovrà restare alla Fikri Harika per altri 15 giorni a causa del mancato preavviso.

In quell'occasione, Can proverà ad allontanarla da Yigit, essendo ancora geloso di lei.

Trame turche, DayDreamer: Yigit è in realtà il fratello di Polen

Il nuovo arrivato Yigit è un editore che farà un'offerta di lavoro a Sanem dopo aver dato un'occhiata alla sua agenda e quindi al suo modo di scrivere.

Il giovane affitterà il locale nei pressi della Fikri Harika e passerà dunque molto tempo con Sanem e Can. Infatti, durante una pausa pranzo, i tre si troveranno insieme e incontreranno casualmente Polen. La giovane rimprovererà il nuovo arrivato di non essersi fatto sentire e di aver scoperto dal padre del suo arrivo in città. Da quella affermazione, Can e Sanem capiranno che i due sono in realtà fratello e sorella. Nonostante Yigit scopra che Divit è l'ex fidanzato di Polen, non vorrà comunque mollare la presa con la Aydin. Dal suo canto, Can farà di tutto per evitare che Yigit e Sanem lavorino insieme, ma la giovane sembrerà molto determinata a lasciare la Fikri Harika. Intanto, Polen e mamma Huma proveranno ad allontanare il prima possibile la Aydin dall'agenzia.