La soap opera Tempesta d'amore continua a sorprendere i fan affezionati con le nuove anticipazioni ricche di novità.

Nelle puntate che andranno in onda in Germania, l'arrivo di Ariane Kalenberg al Fürstenhof, non farà altro che portare nuove insidie tra i personaggi della serie ambientata a Vagen. La Kalenberg diventerà la nuova dark lady e prenderà di mira soprattutto Christoph Saalfeld. Quest'ultimo a causa della donna perderà ogni cosa, dalla sua catena di hotel alle azioni del Fürstenhof. Quello che subirà il Saalfeld dalla Kalenberg sarà un vero e proprio inganno, organizzato nei minimi dettagli dalla donna, con lo scopo di distruggere l'albergatore.

Successivamente Robert vorrà difendere il padre da tutte le azioni terribili subite da Ariane, così aggredirà la donna e tenterà di strangolarla.

Poi Ariane porterà una bomba all'interno del Fürstenhof, con l'intento di far saltare in aria l'hotel con dentro Christoph.

Ariane vuole distruggere Christoph

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse prossimamente in Germania, Ariane (Viola Wedekind) sarà desiderosa di portare a termine il suo diabolico piano contro Christoph Saalfeld.

La Kalenberg, infatti, dal momento in cui è arrivata al Fürstenhof porterà avanti un unico obiettivo: rovinare la vita a Christoph, poiché ritiene l'uomo responsabile della sua rovina e proverà verso di lui una rabbia infinita.

Dopo aver fatto innamorare l'uomo di lei in poche settimane, a tal punto da strappargli una proposta di nozze e avergli sottratto addirittura ogni azione dell'hotel, Ariane non si fermerà davanti a nulla e sarà determinata a distruggere definitivamente Christoph. Quest'ultimo si ritroverà in bancarotta e sarà costretto a cercare un lavoro umile: l'uomo perderà il suo patrimonio, la sua catena di hotel e le azioni del Fürstenhof.

Christoph ha un malore

Christoph sarà costretto a vendere le azioni del Fürstenhof, poiché si ritroverà senza denaro. In seguito, però, l'uomo scoprirà che l'acquirente al quale ha venduto le quote dell'hotel è un prestanome di Ariane.

Dopo la scoperta il Saalfeld si renderà conto di aver perso ogni cosa, incluso il suo caro hotel e non reagirà molto bene.

Christoph avrà un malore e verrà salvato soltanto grazie all'intervento dei medici, in seguito l'albergatore si riprenderà e svelerà a suo figlio Robert tutta la verità riguardo la sua situazione con la Kalenberg.

Dopo aver scoperto i torti subiti da suo padre da parte di Ariane, Robert sarà assai turbato con la dark lady e sarà desideroso di affrontarla faccia a faccia il prima possibile. Il giovane Saalfeld incontrerà la Kalenberg per avere dei chiarimenti, ma la conversazione tra i due prenderà una brutta piega, tanto che Robert aggredirà la donna e poi cercherà di strangolarla.

Robert cerca di uccidere Ariane

Non appena Robert tenterà di strangolare Ariane, la donna avrà la situazione in pugno, poiché avrà un'arma infallibile contro il giovane Saalfeld e lo ricatterà: l'uomo dovrà sottomettersi alla donna eseguendo ogni suo ordine, altrimenti lei andrà a denunciarlo alla polizia per tentato omicidio.

In seguito Ariane sarà desiderosa di portare a termine il suo piano, così grazie alla scusa di dove sanificare l'impianto elettrico dell'edificio, allontanerà tutti gli ospiti dell'hotel.

Nel frattempo Christoph avrà parecchi sospetti riguardo allo strano atteggiamento della sua nemica, così deciderà di indagare a fondo, ma nessuno sarà disposto ad aiutarlo, neanche Robert e Werner.

Ariane fa trasportare una bomba al Fürstenhof

Christoph non si farà prendere dallo sconforto e cercherà di capire con le proprie forze i piani di Ariane, poco dopo l'uomo avrà la conferma di tutti i suoi sospetti più brutti e scoprirà che gli operai assunti dalla Kalenberg non hanno trasportato un apparecchio elettrico, bensì una bomba.

Sarà così che Christoph si renderà conto che il diabolico piano organizzato da Ariane è quello di far saltare in aria il Fürstenhof, con lui dentro, l'uomo però non riuscirà a fermare la sua nemica.

La Kalenberg metterà in atto tutta la sua malvagità e legherà Christoph a una sedia davanti all'ordigno, poi Ariane si darà alla fuga per godersi lo spettacolo lontano dai pericoli, ma fortunatamente le cose non andranno come previsto dalla donna.