Novità in arrivo per la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera di Canale 5 con protagonista Can Yaman che dal 13 settembre in poi, andrà in onda anche di domenica. Complice il grande successo riscontrato durante tutta la stagione estiva, la serie andrà in onda non soltanto al sabato pomeriggio (come è già successo la scorsa settimana) ma anche di domenica e farà da traino alla nuova edizione di Domenica Live, il talk show condotto da Barbara D'Urso che ritorna in video dopo la pausa estiva e dopo l'emergenza Covid-19.

La nuova programmazione di DayDreamer: dal 13 settembre in onda prima di Domenica Live su Canale 5

La nuova programmazione domenicale di DayDreamer - Le ali del sogno rivela che la serie non andrà in onda allo stesso orario in cui viene trasmessa al sabato pomeriggio. In questo caso, infatti, la messa in onda è in programma alle 14.15 con un doppio episodio che arriva fino alle 16.

Per la domenica, invece, a partire dal 13 settembre in poi la soap opera verrà trasmessa a partire dalle 16.15 fino alle 17.10, tornando così all'episodio singolo che trainerà al meglio la nuova stagione di Domenica Live. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la programmazione serale della serie turca con Can Yaman.

Lo scorso lunedì, infatti, venne trasmesso un appuntamento speciale con DayDreamer della durata di circa tre ore, che riuscì a riscuotere anche un buon successo dal punto di vista degli ascolti, con una media di ben due milioni e mezzo di fedelissimi spettatori. Al momento, però, il palinsesto di Canale 5 non prevede ulteriori appuntamenti in prime time con la soap opera turca: questo lunedì 14 settembre, infatti, debutterà la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti.

Le anticipazioni di DayDreamer del 12 e 13 settembre: Sanem furiosa con Can

E così gli appuntamenti con DayDreamer si concentreranno soltanto nel weekend della rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler delle puntate che saranno trasmesse il 12 e 13 settembre rivelano che Sanem dovrà fare i conti con la sua gelosia nei confronti del rapporto che si verrà a creare tra Can e Ceyda.

La bella Aylin andrà su tutte le furie e addirittura arriverà a prendere a pugni il fotografo, sempre più vicino alla proprietaria della Compass Sport, decisa a conquistarlo.

Nel frattempo Can dovrà prendere in mano le redini della situazione lavorativa e inviterà tutti i collaboratori a casa sua. Mevbike, però, si imbucherà a questo appuntamento di lavoro per controllare che Can e Sanem non siano rimasti da soli.