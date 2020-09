L'appuntamento con Daydreamer - Le ali del sogno cambia programmazione e da oggi 7 settembre, la soap non sarà più trasmessa tutti i giorni su Canale 5. I fan che per tutta l'estate hanno avuto modo di seguire le vicende sentimentali di Can e Sanem nel pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione, dovranno fare a meno dell'appuntamento quotidiano e accontentarsi della messa in onda delle nuove puntate nel weekend. La serie turca con Can Yaman infatti andrà in onda soltanto il sabato e la domenica con orari diversi.

Il nuovo palinsesto di Daydreamer su Canale 5 e cambiano anche gli orari

Il nuovo palinsesto di Daydreamer - Le ali del sogno prevede che la soap venga trasmessa soltanto nel fine settimana.

A partire da sabato 12 settembre infatti la soap opera andrà in onda con un appuntamento speciale della durata di quasi due ore, a partire dalle 14.15.

Situazione diversa invece per quanto riguarda la domenica pomeriggio a partire dal 13 settembre. In un primo momento infatti le puntate inedite di Daydreamer erano in programma alle 16.30 ma, come riportato dalla Guida Tv ufficiale di Mediaset, la serie andrà in onda dalle 15.50 fino alle 16.30, per poi fare spazio a una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto.

A questi appuntamenti poi si aggiunge la puntata speciale in prima serata in programma proprio questa sera, lunedì 7 settembre. Al momento però non si sa ancora se ci saranno altri spazi per la soap nella fascia serale della rete ammiraglia del Biscione.

Al momento quindi la nuova programmazione ufficiale della serie campione di ascolti sarà quella del weekend.

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno: Sanem diventa gelosa di Can e Ceyda

Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime puntate, rivelano che ci saranno un bel po' di novità per Can, Sanem ed Emre.

In particolar modo il fotografo dovrà fare i conti con il corteggiamento sempre più serrato di Ceyda, la proprietaria della Compass Sport, che approfittando della campagna pubblicitaria che la Fikri sta realizzando per la sua azienda, passerà sempre più tempo con Can.

Una situazione che non farà stare tranquilla Sanem la quale diventerà sempre più gelosa di questo rapporto e, per capire meglio cosa stia succedendo, deciderà anche di pedinare il fotografo.

Per Emre invece arriverà la resa dei conti con Aylin: tra i due ci sarà una clamorosa litigata in azienda in presenza di tutti i collaboratori della Fikra. Il loro rapporto sta arrivando al capolinea? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera.