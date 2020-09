Le anticipazioni delle puntate turche di Daydreamer - Le ali del sogno vedono Can e Sanem riappacificarsi per l'ennesima volta. I due protagonisti della soap turca capiranno di essere innamorati al punto tale di non poter fare l'uno a meno dell'altro nonostante le problematiche esistenti. Il fotografo, fedele ai suoi sentimenti, rinuncerà a partire per i Balcani: ciò provocherà l'ira della sua ex Polen ma allo stesso tempo la gioia di Sanem che a sua volta lascerà in asso Yigit con il quale aveva concordato un viaggio di lavoro.

Can rinuncia a partire con Polen

Seguendo le anticipazioni delle puntate di DayDreamer provenienti dalla Turchia, Can deciderà di dire alla sua ex fidanzata Polen di aver preso una decisione.

Il fotografo annuncerà alla scienziata che non andrà con lei nei Balcani per un lavoro che avrebbe dovuto portare a termine. Divit, dopo essere stato in montagna da solo con Sanem, deciderà di andare nel suo rifugio per chiarirsi le idee.

Dal canto suo, Sanem ascolterà, senza essere vista da nessuno, la conversazione tra Can e Polen e sarà felice di apprendere che l'uomo che ama non partirà con la sua ex. Aydin, allora, prenderà la palla al balzo e deciderà a sua volta di non accompagnare più Yigit a Smirne per un incontro di lavoro cosi come era stato deciso in precedenza. La giovane, capendo che i suoi sentimenti verso Divit sono corrisposti, andrà di corsa al rifugio di Can dove lo troverà da solo intento a tagliare dei tronchi.

Sanem raggiunge il suo amato al rifugio

Giunta presso il capanno, Sanem correrà in braccio a Can e tra i due scatterà un lungo ed appassionato bacio che sancirà la riappacificazione. I due innamorati, infatti, decideranno di superare le divergenze e stare di nuovo insieme: l'amore tra i protagonisti avrà la meglio, almeno per il momento.

Can a questo punto chiederà subito alla fidanzata di lasciare la casa editrice di Yigit e tornare lavorare con lui all'agenzia pubblicitaria.

La risposta di Sanem non sarà purtroppo quella che Can si aspettava: la Aydin deciderà di restare a lavorare al fianco di Yigit essendo desiderosa di pubblicare il suo primo romanzo.

Can resterà turbato nell'apprendere ciò vista l'eccessiva vicinanza di Yigit alla donna che ama. Infatti, Yigit, che si rivelerà essere il fratello di Polen, non sembrerà per nulla predisposto a lasciare andare la sua preziosa collaboratrice. Frattanto Huma, la mamma di Can, si schiererà con Polen per fare il modo che suo figlio maggiore e Sanem interrompano la loro relazione il prima possibile: i piani della donna si riveleranno loschi fin dal suo ingresso nella soap. È chiaro che gli ostacoli all'amore tra Can e Sanem saranno ancora numerosi.