Sabato 3 ottobre andrà in onda una nuova puntata della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno. L'appuntamento è alle ore 14:45 sempre su Canale 5. In tale puntata vedremo che Can e Sanem decideranno finalmente di venire allo scoperto e di raccontare a tutti il loro amore.

Emre, invece, si troverà a vivere dei momenti molto controversi a causa di Aylin. Nel dettaglio, quest'ultima lo minaccerà dicendogli di far ascoltare a suo fratello una conversazione compromettente che lo riguarda. Il minore dei fratelli Divit, allora, onde evitare di comprometter tale rapporto, lascerà Leyla.

DayDreamer trame: nuova lite tra Can e Sanem

Nel corso della puntata di sabato 3 ottobre di DayDreamer - Le Ali del sogno vedremo che tra Can e Sanem tornerà il sereno. Dopo un momento un po' burrascoso, i due si riavvicineranno, ma i guai saranno dietro l'angolo. In particolar modo, alcuni paparazzi appostati sul retro di un ristorante immortaleranno Can in compagnia di Ceyda. I due si troveranno semplicemente a un pranzo di lavoro, ma le immagini saranno volte unicamente a mettere in evidenza degli atteggiamenti apparentemente intimi tra i due. Tutto questo, naturalmente, non farà che incrinare nuovamente il rapporto tra i due innamorati. I paparazzi venderanno tali scatti ai giornali per creare un nuovo Gossip.

Spoiler 3 ottobre: il ricatto di Aylin verso Emre

Su di un altro versante, invece, vedremo che anche Emre non se la passerà affatto bene. Aylin, infatti, beccherà il fratello di Can a baciare Leyla e questo la farà andare su tutte le furie. A tale scopo, deciderà di ricattare Divit allo scopo di spingerlo a lasciare la donna amata.

La perfida Aylin, infatti, dirà di essere disposta a mostrare a Can alcune conversazioni compromettenti intercorse tra Emre e Fabbri, dalle quali si evince chiaramente che i due stessero complottando contro il fotografo. Per non rischiare di compromettere nuovamente il rapporto con suo fratello, quindi, Emre capirà di non avere altra scelta e lascerà la donna che ama.

Can e Sanem annunciano a tutti il loro amore

Can e Sanem, intanto, faranno la pace e decideranno di smetterla di nascondersi. I due prenderanno coraggio e riveleranno a tutti il loro amore. Nella puntata di DayDreamer del 3 ottobre, infatti, Sanem andrà da sua madre e le racconterà di essere innamorata di Can. La donna, in un primo momento, si mostrerà furiosa: tuttavia, dopo aver parlato con sua figlia deciderà di andare da Divit per comprendere le sue reali intenzioni. Una volta capito che i due si amano realmente, Mevkibe li lascerà vivere il loro amore. Alla fine dell'episodio, poi, Sanem farà cadere una delle pietre di Can facendola rompere.