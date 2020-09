E’ confermato l'appuntamento del sabato pomeriggio con DayDreamer - Le ali del sogno: il 3 ottobre, alle 14:45, andrà in onda una nuova puntata della soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Sanem rivelerà finalmente alla madre che ha una relazione con Can ma, contemporaneamente, Leyla avrà un grosso dispiacere. Emre, ricattato da Aylin, si troverà costretto ad interrompere la sua storia d'amore con la maggiore delle Aydin. Non mancheranno quindi i grossi colpi di scena.

Emre ricattato dalla perfida Aylin

Andrà in onda sabato 3 ottobre una nuova puntata di DayDreamer: i due protagonisti della soap turca avranno modo di dire a tutti che sono fidanzati, stanchi di nascondere e di mentire a chi vuole loro del bene.

Seguendo le anticipazioni, l'episodio prenderà il via dalla storia d'amore che vede protagonisti Leyla e Emre. I due sembreranno essere felici e molto innamorati, ma ben presto la situazione cambierà: Aylin ricatterà il suo ex fidanzato affermando che se non chiuderà la sua frequentazione con la maggiore delle Aydin rivelerà a Can che è stato suo complice nel patto stretto con Enzo Fabbri.

Temendo di poter perdere la ritrovata unione con il fratello, Emre entrerà in crisi ma deciderà alla fine di sacrificare, suo malgrado, la storia con Leyla pur di non perdere l'affetto di Can. Mentre Leyla dovrà accettare la nuova triste realtà, Sanem deciderà che è arrivato finalmente il momento di rivelare la verità a sua madre Mevkibe circa il suo rapporto con Can, essendo stanca di nascondersi da tutti.

Sanem rivela alla madre di essere fidanzata con Can

Mevkibe, apprendendo che Sanem e Can sono fidanzati, inizialmente reagirà male ma poi accetterà la situazione. La signora Aydin, però, deciderà di tenere Nihat, almeno per il momento, all'oscuro di tutta la questione. Mevkibe deciderà che prima di mettere il marito al corrente della relazione della figlia con il suo capo dovrà prima capire cosa frulla nella testa dell'affascinante fotografo, che ha sempre ritenuto lontano dal loro mondo.

Intanto Can, felice di poter uscire allo scoperto con la donna che ama, arriverà in ufficio mano nella mano con la dolce Sanem e informerà tutti dipendenti, in maniera ufficiale, che loro due sono veramente fidanzati con l'intento di spegnere ogni gossip che lo riguarda. In agenzia tutti ne saranno felici, eccetto Deren che rimarrà sulle prime un po' scioccata dalla notizia ricevuta.

Anche la puntata del 3 ottobre, quindi, metterà al centro dell'attenzione i sentimenti: dalla felicità di Sanem alla tristezza di Leyla, passando per lo stupore di Mevkibe.