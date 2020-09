L'appuntamento con DayDreamer tornerà sabato 19 settembre alle 2 e 15 del pomeriggio circa con un nuovo doppio episodio in programma su Canale 5, che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena. Occhi puntati sempre su Can e Sanem, con quest'ultima che sarà costretta a fare i conti con l'ennesimo colpo basso che le verrà rifilato da parte di Aylin, la quale continuerà a "giocare sporco" nei confronti della coppia. Nonostante questo, i due piccioncini decideranno di organizzarsi una fuga d'amore per stare un po' lontani da tutto e tutti.

Gli spoiler di DayDreamer di sabato 19 settembre: Can e Sanem beccati insieme da Melahat

Nel dettaglio, le anticipazioni di DayDreamer di sabato 19 settembre rivelano che dopo l'ennesimo boicottaggio da parte di Aylin, Sanem dovrà vedersela anche con un bicchiere di vino che le verrà rovesciato di proposito addosso, da parte di una cameriera che verrà assoldata dall'astuta donna. In seguito a questo incidente, Sanem passerà tutto il resto della serata chiusa in bagno, fortemente imbarazzata per il suo vestito.

Per fortuna, però, ci penserà ancora una volta Can a tirarle su il morale. Il fotografo si recherà in bagno e proverà a consolarla, poi però deciderà di farle una proposta, stanco di tutti gli imprevisti che gli stanno capitando.

Can chiederà così alla Aydin di andare via dalla festa e passare il resto della serata assieme, da soli.

Quando il fotografo la accompagnerà sotto casa verranno beccati da Melahat e da Emre, che nel frattempo trascorrerà la serata con Leyla e finalmente tra i due ci sarà il fatidico bacio. Gli spoiler della puntata di sabato di DayDreamer rivelano che il giorno dopo, Melahat non si farà problemi a spifferare in giro quello che ha visto la sera precedente.

Così si recherà da Mevkibe e le dirà di questo incontro che c'è stato tra Sanem e il fotografo.

La fuga d'amore di Can e Sanem

Intanto la nuova campagna pubblicitaria per la Compass Sport si rivelerà un vero e proprio successo, che lascerà tutti senza parole. Can, quindi, deciderà ancora una volta di premiare Sanem e lo farà promuovendola a copywriter.

Tale scelta non verrà ben vista da Deren e Guliz: le due pensano che Sanem non meriti tale promozione e che sia stata avvantaggiata dal fatto che Can provi un sentimento nei suoi confronti.

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno del 19 settembre, però, rivelano che tutti questi pettegolezzi che circoleranno sul conto di Can e Sanem non riusciranno a scalfire il loro sentimento e la loro armonia. E così decideranno di staccare la spina e di prendersi un po' di tempo tutto per loro, organizzando una fuga segreta nell'abitazione del fotografo, lontani da tutti. Tuttavia in azienda saranno ricercatissimi e per J.J non sarà facile riuscire a mantenere il segreto e a coprirli.