La soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno da ormai alcune settimane va in onda anche in Italia e viene trasmessa tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5.

La serie televisiva racconta la storia di Sanem una giovane che ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia di Can Divit tramite la sorella Leyla, tuttavia per vari motivi si ritrova a dover essere complice di Emre, fratello di Can, che vuole sabotare l'azienda di famiglia.

Approfondiamo di seguito cosa succederà nell'ottava puntata che andrà in onda venerdì 19 giugno.

Anticipazioni episodio 8 Daydreamer di venerdì 19 giugno

Emre e la sua amante Aylin studiano un piano per boicottare Can e riescono a strappare all'agenzia la sua migliore modella Arzu Tas. Pertanto nell'ottava puntata, Sanem e Can partono insieme per incontrare la modella nella località di Agva. Lo scopo dell'incontro è quello di convincere la donna a scegliere l'agenzia Divit e non quella di Aylin, amante di Emre. Il proprietario dell'azienda intende chiedere ad Arzu di rispettare l'accordo preso in precedenza con l'agenzia pubblicitaria.

In realtà Emre, fratello di Can, ha insistito affinché Sanem fosse presente all'incontro. La speranza dell'uomo è sempre quella di poter boicottare le decisioni del fratello e in questo caso l'incontro con la modella.

Infatti Emre ha convinto Sanem a collaborare con lui facendole credere che in realtà l'intento di Can sia quello di portare l'azienda di famiglia al fallimento. La giovane è quindi costretta a passare tutte le informazioni relative all'azienda ad Emre.

Intanto i genitori di Sanem e Leyla sono costretti a vendere il negozio di famiglia.

L'avvicinamento tra Can e Sanem

Nell'ottava puntata Sanem e Can saranno sempre più vicini durante il loro viaggio. Il giovane, infatti, non sospetta minimamente che la sua dipendente stia tramando, seppur inconsciamente, alle sue spalle.

Nelle scorse puntate abbiamo visto che Can ha dato il nome Albatros (termine utilizzato spesso da Sanem) a una campagna pubblicitaria per una compagnia aerea.

La giovane in realtà non sa che Albatros, nome che lei ha dato all'uomo che l'ha baciata all'improvviso al buio, è in realtà proprio Can.

Il proprietario dell'azienda intanto sembra essere sempre più colpito dall'affascinante dipendente: Can però è convinto che Sanem sia già impegnata con qualcuno, poiché la giovane porta spesso con se un anello di fidanzamento.