L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca campionessa di ascolti di Canale 5, ritornerà in onda domenica 27 settembre e sabato 3 ottobre 2020. Le anticipazioni raccontano che Sanem romperà accidentalmente una delle due pietre di Can Divit. Emre, invece deciderà di lasciare Leyla dopo aver ricevuto una minaccia da parte dell'ex fidanzata Aylin Yukselen.

DayDreamer: Aylin si intromette nella storia d'amore tra Emre e Leyla

Le anticipazioni di DayDreamer, riguardanti quello che succederà nelle puntate in onda il 27 settembre e il 3 ottobre dalle ore 14:45 circa, rivelano che Can e Sanem faranno sapere a Mevkibe che sporgeranno una denuncia contro il giornale che ha pubblicato la notizia falsa sulla loro segreta storia amorosa.

Fortunatamente la signora Aydin si lascerà convincere dalle parole di sua figlia minore e del fotografo. Successivamente Can finirà per ritrovarsi di nuovo in una situazione spiacevole, ma in questa occasione si troverà in compagnia Ceyda. Infatti quando la titolare della Compass Sport e il maggiore dei fratelli Divit saranno a cena al ristorante verranno fotografati in atteggiamenti in cui sembreranno molto intimi. In seguito, i paparazzi venderanno le immagini compromettenti ai quotidiani. Nello stesso momento, Aylin metterà in atto un altro piano contro Emre e Leyla. Yukselen deciderà di intromettersi nella frequentazione tra l'ex fidanzato e la maggiore degli Aydin proprio nel momento in cui la loro relazione procederà nei migliori dei modi.

Sanem rompe la pietra di Can, Emre lascia Leyla

Nel corso dei prossimi episodi della popolare Serie TV turca, Emre sarà costretto a lasciare la sorella maggiore degli Leyla dopo aver ricevuto una minaccia da parte della sua ex fidanzata. Quest'ultima infatti avviserà il figlio minore di Aziz che, se non la asseconderà, farà sentire a Can la registrazione della loro conversazione segreta con l’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri e Mine.

In particolare Aylin sarà intenzionata a raccontare al fotografo che suo fratello sta continuando a tramare alle sue spalle. A questo punto Emre, spaventato dall’idea di compromettere nuovamente la pace ritrovata con suo fratello, deciderà di rivelare a Leyla che vuole avere con lei soltanto un rapporto lavorativo.

Nel frattempo Sanem riuscirà a trovare il coraggio di parlare con sua mamma, confidandogli che si è innamorata del maggiore dei Divit: Mevkibe, anche se molto arrabbiata, deciderà di accettare la loro storia d'amore. Successivamente la signora Aydin sarà propensa a recarsi da Can per capire quale siano le sue intenzioni con sua figlia minore. Sentendosi finalmente libero di dare la notizia ufficialmente, il fotografo farà sapere ai suoi dipendenti della sua relazione sentimentale con l’aspirante scrittrice. Per finire Sanem romperà, accidentalmente, una delle due pietre di Can.