Continua a essere ricca di grandi colpi di scena la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno. Nelle nuove puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente, Can e Sanem dovranno fare i conti con una nuova nemica che entrerà nelle loro vite per ostacolare la loro storia d'amore: stiamo parlando di Huma, la perfida ex moglie di Aziz e mamma dei fratelli Divit, che deciderà di ritornare di nuovo a Istanbul.

DayDreamer anticipazioni turche: Huma inganna Can

Le trame delle nuove puntate di DayDreamer, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che i telespettatori assisteranno all'entrata in scena di Huma.

Quest'ultima farà tutto il suo possibile per ostacolare la storia d'amore tra suo figlio Can e Sanem. Per ottenere ciò che vuole l’ex moglie di Aziz si metterà d'accordo con Polen, alla quale assicurerà che ben presto farà in modo che suo figlio maggiore apra gli occhi: nello specifico l'intento della signora Divit è quello di fare fidanzare di nuovo il fotografo con l'ex fidanzata. Successivamente Huma metterà in atto il suo piano ingannando Can, facendogli credere che è intenzionata ad approfondire la conoscenza con i suoi futuri consuoceri. A questo punto l’ex moglie di Aziz lascerà stupiti Nihat e Mevkibe, in quanto li inviterà a cena in un ristorante molto sofisticato. Tuttavia i consorti Aydin non mostreranno alcun stupore dinanzi a Huma, per non provocare un dispiacere alla figlia.

Huma e Mevkibe hanno una discussione, Can arrabbiato con sua madre

Le anticipazioni turche degli episodi di DayDreamer raccontano che durante la cena l’atteggiamento di Huma si farà sempre più provocatorio. A questo punto Mevkibe sarà obbligata a rispondere alle svariate frecciatine della consuocera, il tutto mentre i camerieri serviranno un piatto a base di aragoste.

A tal proposito, nel giro di pochi minuti tra le due anziane donne avverrà una vera e propria discussione. Per questo motivo, Nihat deciderà di abbandonare il tavolo e andare via con la consorte e Sanem. Can invece, avendo intuito quali erano le vere intenzioni di sua mamma, rimprovererà quest'ultima intimandole di non intromettersi più nelle sue vicende amorose.

In più il fotografo puntualizzerà alla madre che non potrà fare mai niente per impedirgli di stare al fianco di Sanem. Nel frattempo Huma non potrà contare neanche sul sostegno di Emre, il quale si schiererà totalmente dalla parte di suo fratello. Per finire, dopo l'incontro finito male tra le due famiglie, Can e l'aspirante scrittrice avranno modo di incontrarsi: in questa occasione i due innamorati si prometteranno di lottare per il loro amore.