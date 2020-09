Le anticipazioni delle puntate di Una vita in onda da domenica 6 a venerdì 11 settembre riportano che Rosina non riuscirà a perdonare il tradimento di Liberto, il quale deciderà di conseguenza di andare via di casa. Intanto su Seler continueranno a pendere le accuse di abusi, con Felipe che farà di tutto per scagionare l'amico. Cinta troverà il coraggio per dire a Rafael che non prova dei sentimenti per lui.

Una vita, trame all'11 settembre: Rosina non riesce a perdonare Liberto

Il matrimonio tra Liberto e Rosina sembrerà ormai giunto al capolinea, nonostante i tentativi degli amici di riavvicinare la coppia.

La donna si sentirà ferita dal marito e non riuscirà a perdonarlo. Per questo motivo Seler, dopo essere stato scarcerato, preferirà lasciare il tetto coniugale per far sì che la consorte non debba soffrire ulteriormente. Servante e Jacinto parteciperanno ad un campionato cittadino di biglie e riusciranno a vincere. Stando agli accordi presi prima dell'inizio del torneo, il portinaio potrà recuperare la sua preziosa medaglietta.

Felipe avrà fiducia in Genoveva e si recherà da lei per convincerla a scagionare Liberto da tutte le accuse che sono state mosse contro di lui. Dopo essersi confrontato con Salmeron, l'avvocato si sentirà speranzoso e comincerà a pensare che davvero la donna possa parlare con il marito Bryce per dirgli di ritirare la denuncia.

Anticipazioni Una vita 6-11 settembre: Cinta è innamorata di Emilio

Arantxa riuscirà a convincere Cinta a svelare di essere innamorata di Emilio. A questo punto la giovane si farà forza e dirà a Rafael di non provare alcun sentimento d'amore per lui. Felipe, dopo essere stato invitato telefonicamente, si recherà ad un evento presso l'ambasciata brasiliana e con lui ci sarà Marcia.

Il legale dapprima istruirà la domestica sul comportamento da tenere in pubblico e poi, durante la serata, la coppia sarà sempre più vicina. Durante un ballo arriveranno quasi sul punto di scambiarsi un bacio. In realtà la brasiliana, dietro ordine di Ursula, nasconderà ad Alvarez Hermoso la verità, ovvero che lo sta spiando per riferire dei suoi movimenti a Dicenta.

Ricordiamo che è possibile seguire le repliche di Una vita sulla piattaforma gratuita Mediaset Play. Inoltre, per quanto riguarda la programmazione televisiva, la soap dal 12 settembre non andrà in onda di sabato, rimpiazzata dalla soap turca DayDreamer- Le ali del sogno.