Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer, nella puntata che andrà in onda sabato 3 ottobre alle ore 14.45 su Canale 5, Sanem si deciderà a raccontare la verità a sua madre riguardo la relazione con Can. Intanto, Emre sarà costretto da Aylin a lasciare Leyla.

Ricordiamo che la soap opera turca racconta le vicende divertenti e romantiche che ruotano attorno ai due protagonisti: Can e Sanem, due giovani provenienti da due mondi diversi ma innamorati perdutamente l'uno dell'altro.

Spoiler DayDreamer, 3 ottobre: Emre è costretto a lasciare Leyla

Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un avvicinamento tra Emre e Leyla.

Il giovane Divit, infatti, si è finalmente deciso a dichiarare i suoi sentimenti alla dipendente della Fikri Harika e i due hanno iniziato a frequentarsi. Nel momento in cui Aylin scoprirà questa storia, però, la donna deciderà di non restare a guardare e sarà sempre più intenzionata a riconquistare il suo ex fidanzato. Pertanto, nella puntata che andrà in onda sabato 3 ottobre, Aylin minaccerà Emre e lo costringerà a lasciare la sua nuova fiamma. L'ex fidanzata del giovane Divit, infatti, gli intimerà di lasciare Leyla; in caso contrario la giovane farà ascoltare a Can le prove che riguardano i coinvolgimenti di Emre alle spalle della Fikri Harika. A quel punto, il minore dei Divit sarà costretto ad assecondare Aylin per non rovinare il rapporto appena recuperato con suo fratello.

Trama DayDreamer, sabato 3 ottobre: Sanem e Can rendono ufficiale la loro relazione

Dopo l'ennesimo gossip su Can che riguarda il suo presunto flirt con Ceyda, Sanem deciderà di agire per rendere nota la loro storia d'amore. Prima di tutto, la minore delle Aydin vorrà raccontare la verità a sua madre, così da poterla dire poi in agenzia.

Sanem avrà una conversazione con Mevkibe in cui le confesserà di avere una relazione con Can, ma la donna sembrerà non prenderla molto bene. In un secondo momento, però, la moglie di Nihat accetterà la situazione che si verrà a creare. La donna deciderà quindi di non raccontare nulla a suo marito per il momento e di avere un chiarimento con il fotografo per comprenderne le intenzioni.

Dopo questa confessione, i due giovani decideranno di rendere ufficiale la loro relazione in ufficio, così da mettere a tacere tutte le voci che girano sul conto di Can. Intanto, Sanem romperà involontariamente una delle due pietre molto care al fotografo. Can avrà un nuovo incontro con Ceyda e McCanon e deciderà di portare anche Aydin, presentandola non solo come copywriter dell'agenzia, ma anche come sua fidanzata ufficiale. Questa notizia creerà un po' di astio da parte di Ceyda, la quale aveva già da tempo messo gli occhi sul fotografo.