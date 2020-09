DayDreamer - Le ali del sogno sta conquistando sempre di più il pubblico italiano: se Can e Sanem, i protagonisti della soap, stanno lottando per poter stare finalmente insieme, ben presto un nuovo triangolo amoroso coinvolgerà i telespettatori. Nelle puntate attualmente in onda in su Canale 5 Emre si sta avvicinando sempre di più a Leyla, Osman non ha mai smesso di provare un sentimento per la sua vicina di casa. Il macellaio, che è diventato attore, si dichiarerà alla maggiore delle Aydin: i due si fidanzeranno perché Leyla sarà convinta, a causa a della perfida Aylin, che Emre non prova nulla per lei, ma la verità verrà a galla mandando in frantumi il sogno d'amore di Osman.

Leyla ingannata da Aylin

Le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia si concentrano sulla storia d'amore che vede coinvolti tre personaggi della soap: Leyla, Emre ed Osman. Leyla, innamorata del suo capo, verrà ingannata da Aylin: quest'ultima le mentirà dicendo che lei ed il minore dei Divit sono tornati insieme. Delusa dall'atteggiamento dell'uomo che ama, Leyla, deciderà di dare una possibilità ad Osman, il quale dopo aver preso parte ad una serie tv in qualità di attore, si dichiarerà di nuovo alla sua vicina di casa.

Il fidanzamento tra Osman e Leyla avrà la benedizione di Nihat e Mevkibe ma Leyla non sarà felice: ben presto la giovane segretaria scoprirà che Aylin le ha mentito ma non avrà il coraggio di lasciare Osman per non farlo soffrire.

Aydin si allontanerà dal suo capo, il quale nel frattempo le rivelerà di essere stato ricattato da Aylin e per questo costretto ad allontanarsi da lei, e accetterà di iniziare a lavorare accanto alla sorella alla casa editrice di Yigit.

Osman rinuncia a Leyla

A complicare la situazione si aggiungerà l'arrivo di Melis, nuova assistente di Emre chiamata in agenzia da Huma, che confesserà a Leyla stessa di essere interessata al minore dei Divit.

La gelosia di Leyla arriverà alle stelle e il suo malumore non passerà inosservata agli occhi di Osman. Quest'ultimo, dopo l'ennesima discussione e dopo il rifiuto di un bacio da parte della sua fidanzata, prenderà suo malgrado una decisione molto difficile.

Il ragazzo affermerà di aver corso troppo spingendo Leyla a organizzare un matrimonio in maniera così affrettata.

I due decideranno di chiudere la loro relazione per comprendere cosa è meglio per loro. Il fratello di Ayhan per vedere felice la maggiore delle Aydin la lascerà libera. Leyla non si opporrà alla scelta, anzi la condividerà comprendendo di provare sentimenti molto forti per Emre. I genitori della ragazza verranno tenuti all'oscuro della situazione ma non passerà molto prima che Leyla si avvicini di nuovo al suo vero amore, Emre.