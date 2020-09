Profumo di fiori d'arancio a DayDreamer - Le ali del sogno o forse no. Si fanno sempre più intriganti e complesse le trame della soap. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, riguardano una proposta di matrimonio che interessa proprio i protagonisti della fortunata serie: Can ben presto chiederà a Sanem di diventare sua moglie ma non riceverà la risposta che si aspetta. La dolce fidanzata del fotografo ha un segreto da custodire e non se la sentirà di rispondere di sì all'uomo che ama per i troppi sensi di colpa.

Can fuori dal carcere grazie a un accordo tra Sanem e Fabbri

Se nella puntata in onda in Italia il prossimo 19 settembre i telespettatori di DayDreamer potranno assistere alla riappacificazione tra Can e Sanem, non mancherà molto per vedere i protagonisti della soap piombare di nuovo in una profonda crisi.

Le anticipazioni turche rivelano che dopo essere tornato a fare coppia fissa con la Aydin, Divit dovrà affrontare di nuovo Fabbri con il quale arriverà a uno scontro fisico.

Dietro suggerimento di Aylin, Enzo denuncerà Can che finirà in prigione. Sarà Sanem che venderà di nascosto la fragranza del suo profumo a Fabbri a permettere al suo amore di lasciare il carcere. La ragazza però deciderà di non fare sapere al fotografo cosa ha fatto sapendo bene che Can non avrebbe mai dato la sua approvazione. Ai sensi di colpa di Sanem si andrà ad aggiungere una proposta di matrimonio di Can a cui la ragazza non potrà suo malgrado dire di sì.

Sanem rifiuta la proposta di nozze di Can

Ormai libero, Can userà la sua inseparabile pietra lunare, rotta per errore da Sanem, per creare un anello di fidanzamento unico.

Successivamente, il fotografo farà la sua romantica proposta ma la dichiarazione d'amore verrà interrotto dall'arrivo di Emre e Leyla che inventeranno un finto problema di salute di Mevkibe. Il minore dei Divit, dopo aver visto Sanem negli uffici dell'imprenditore Italo-francese, capirà che la ragazza ha venduto il suo profumo e le chiederà di non rivelare cosa ha fatto al fratello temendo che Can lasci la città.

A questo punto, Sanem sarà costretta a mentire ancora una volta al fidanzato ma le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Infatti la dolce aspirante scrittrice non dirà nulla del suo incontro con Fabbri ma non se la sentirà di dire di sì a Divit. Tale risposta darà non poco fastidio all'affascinante fotografo che non comprenderà il rifiuto e lo interpreterà come un'assenza di sentimenti sinceri da parte della fidanzata.

Così Can si allontanerà da Sanem e le dirà di chiarirsi le idee su ciò che prova per lui. Il lieto fine per i beniamini di DayDreamer si allontanerà ancora una volta.