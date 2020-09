DayDreamer, dopo aver ottenuto un buon successo di pubblico nei pomeriggi estivi di Canale 5, cambia collocazione. Oltre all'esperimento della prima serata di lunedì 7 settembre, Mediaset in questi giorni ha annunciato che la soap di produzione turca dal giorno 12 andrà in onda nel weekend. Questo per la gioia dei telespettatori che temevano di dover dire addio alla soap con la fine dell'estate.

DayDreamer - Le ali del sogno: continua la sua programmazione su Canale 5

Dopo aver ceduto il suo posto nello slot pomeridiano della programmazione di Canale 5 dal lunedì al venerdì a Uomini e donne, Daydreamer ha una nuova collocazione in tv.

La messa in onda della soap era partita lo scorso il giugno e, alla luce dei dati di ascolto ottimali raggiunti, i telespettatori si erano chiesti negli ultimi mesi quale destino attendesse Daydreamer dopo la fine delle vacanze estive.

Lo scorso lunedì, su Canale 5 la soap ha segnato il suo debutto in prime-time, superando il 13% di share. Quest'ultimo, però, non è l'unico risultato positivo ottenuto. Secondo un comunicato Mediaset divulgato in rete, infatti, Daydreamer sbarcherà al weekend.

Stando al contenuto del comunicato, relativo alla programmazione di Canale 5, Daydreamer non andrà più in onda nello slot quotidiano dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45. Bensì, dal 12 settembre diventerà protagonista del weekend.

La nuova programmazione della rete ammiraglia di Mediaset prevede nel dettaglio che Daydreamer sia trasmesso in due appuntamenti settimanali.

La soap di produzione turca cambia collocazione nel palinsesto televisivo Mediaset

Daydreamer andrà in onda di sabato alle ore 14:10 e con ben due episodi dal 5 settembre, precedendo così la consueta puntata pomeridiana di Verissimo.

E non solo. Per il suo secondo appuntamento settimanale la soap verrà trasmessa di domenica intorno alle ore 16:30 e con un solo episodio, a partire dal 12 settembre. Nella collocazione domenicale, inoltre, farà da traino a Domenica lIve di Barbara d'Urso e diverrà avversario del diretto competitor di Rai 1, Domenica in.

Cresce, intanto, l'attesa in vista dei prossimi appuntamenti di Daydreamer. Con i nuovi episodi verranno mostrati al pubblico dei colpi di scena. In particolare la protagonista Sanem Aydin deciderà di rinunciare al suo amato Can Divit. Questo nonostante la gelosia che la giovane prova nei riguardi del fotografo per il rapporto che lui ha instaurato alla Fikri Harika con Ceyda. Ad appassionare i telespettatori di Daydreamer è, in particolare, l'alchimia che si recepisce tra gli attori protagonisti, Can Yaman e Demet Ozdemir. I due, rispettivamente interpreti nei ruoli di Can Divit e Sanem Aydin, sono riusciti ad instaurare un'ottima intesa tra loro sul set della soap di produzione turca. O almeno questo è stando a quanto ha riportato lo stesso Yaman in un intervento concesso a NTV e ripreso da Dilei.it: “Demet ed io non ci eravamo mai incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo da tempo.

Ci siamo subito trovati bene […] Sono fortunato ad aver lavorato con Demet…è così energica! Quando qualcuno si sente giù, è lei a risollevargli il morale. È davvero molto spiritosa. Per questo, tra me e lei, fin dal primo momento c’è stata grande chimica”.