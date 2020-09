Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno molte novità e colpi di scena. In particolare, Huma, la madre di Can Divit dimostrerà di essere il peggior nemico della relazione tra il figlio e Sanem. La donna, infatti, sarà contro la giovane protagonista e farà di tutto per separarli.

Can si infurierà con la madre

Aylin chiamerà in soccorso Huma, madre di Can ed Emre che entrerà in scena con il solo scopo di "salvare" i suoi figli, dalle sorelle Aydin. In particolare, la donna verrà a sapere, tramite Aylin, che l'agenzia di famiglia è sull'orlo del fallimento a causa dell'intromissione continua di Sanem e Leyla.

La donna si presenterà come una signora molto alla moda e mentre Emre sarà felicissimo di riabbracciarla, dall'altro lato ci sarà Can che sarà molto arrabbiato con lei per essere stato abbandonato da piccolo, dopo la separazione da suo padre. La signora Huma non farà altro che portare scompiglio nelle vite dei figli e all'interno dell'agenzia pubblicitaria. Inoltre, metterà in serie difficoltà anche le sorelle Aydin.

Huma vorrà separare suo figlio da Sanem

L'unico scopo di Huma sarà quello di allontanare i suoi figli da Sanem e Leyla. Proprio per questo motivo, pianificherà un piano che metterà in imbarazzo la maggiore delle sorelle Aydin per far riconciliare Emre con Aylin. Inoltre, l'ex moglie di Aziz cercherà di allontanare Can e Sanem e farà in modo che suo figlio si avvicini alla proprietaria della Compass Sport.

Si verificheranno diverse circostanze lavorative che porteranno il fotografo e Ceyda a collaborare a stretto contatto. Proprio per questo motivo, Sanem dovrà trovare un modo per evitare che il suo amato cada nella trappola della bella imprenditrice.

Emre cercherà di far riappacificare Sanem e Can

Sanem si rivelerà molto gelosa della complicità tra Ceyda e Can, ma in realtà quest'ultimo non avrà nessun interesse sentimentale per l'imprenditrice.

Allo stesso tempo però, il fotografo sarà frustrato dal rifiuto di Sanem di sposarlo e inizierà a pensare che i sentimenti della donna non sono così profondi. A quel punto, Divit si allontanerà per comprendere quali sono le sue vere emozioni.

Intanto, Emre sarà a conoscenza del vero motivo per cui la giovane protagonista ha rifiutato la proposta di matrimonio e così cercherà di farli riappacificare.

Sanem, infatti, ha stretto un patto con Enzo Fabbri, che ha chiesto alla giovane la formula del suo profumo, in cambio della salvezza di Can.

Non ci resta che attendere la messa in onda in Italia di questi episodi per scoprire ulteriori novità.