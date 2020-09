Il Paradiso delle Signore giungerà alla fine della quarta stagione il 9 ottobre con le anticipazioni dell'ultima settimana a rivelare che ci saranno diversi colpi di scena. Oltre al ricongiungimento di Nicoletta e Riccardo, infatti, ci sarà il ritorno di Adelaide a Milano. Inoltre anche Gabriella prenderà una decisione sulla sua vita sentimentale, ecco che dopo tante incertezze la stilista sembrerà orientata per il fidanzamento con Cosimo. Roberta, invece, dopo la rottura con Federico, si riavvicinerà a Marcello. Il giovane Cattaneo, infine, avrà un duro scontro con Luciano e lo metterà di fronte a una scelta: lasciare Clelia per la sua famiglia.

Finale di stagione per il Paradiso delle signore: Roberta vicina a Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 5 al 9 ottobre rivelano che Gabriella vorrebbe parlare con Roberta di Cosimo. Dopo la proposta di matrimonio dell'imprenditore, infatti, la stilista deciderà di non confidare a nessuno i suoi dubbi. La signorina Pellegrino, però, noterà lo strano atteggiamento della sua amica e Agnese si accorgerà dell'anello. La signora Amato deciderà di parlare con Salvatore e il giovane penserà che la cosa giusta da fare sia chiarirsi con la sua ex fidanzata. Il ragazzo, quindi, deciderà di recarsi a casa di Gabriella e tra i due si creerà un clima denso di nostalgia.

Le anticipazioni, però, non rivelano se la decisione di fidanzarsi con Cosimo sarà definitiva per la stilista.

Le trame della settimana dal 5 al 9 ottobre de Il Paradiso delle Signore raccontano che in caffetteria Marcello e Salvatore avranno difficoltà con il permesso di prolungare la chiusura. Nonostante l'aiuto di Armando, il loro progetto non sarà attuabile e dovranno dunque ingegnarsi per trovare un altro modo per incrementare i ricavi.

Sarà Laura a dare ai ragazzi l'idea giusta: il gelato da asporto infatti si rivelerà un vero successo. Intanto, Adelaide tornerà con Umberto dagli Stati Uniti, ma la donna sarà ancora provata per quanto accaduto oltreoceano. Purtroppo per i Guarnieri le difficoltà non saranno finite: una telefonata riaccenderà la preoccupazione in Adelaide.

Gabriella chiarisce con Salvatore: i due vivranno momenti di nostalgia

Ci saranno novità anche per Roberta che dopo la rottura con Federico si riavvicinerà a Marcello. Il giovane le starà accanto per affrontare un nuovo difficile esame all'università, i due sembreranno sempre più vicini. Anche Rocco dovrà sostenere un esame importante per lui, il magazziniere riuscirà infatti ad ottenere la licenza media dopo tanto impegno. Per lui ci sarà anche un ottimo momento per la vita sentimentale: con Maria infatti l'intesa sarà sempre più forte.

Luciano Cattaneo dovrà affrontare ancora Federico e questa volta per lui sarà molto difficile. Il figlio, infatti, chiederà al padre di rinunciare definitivamente a Clelia per dedicarsi alla sua famiglia.