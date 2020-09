Il Paradiso delle Signore, la soap protagonista del pomeriggio di Rai 1, continua a tenere compagnia ai telespettatori che sono curiosi di seguire le vicende dei personaggi del grande magazzino milanese. Gli spoiler riguardanti le puntate in programmazione dal lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2020 annunciano in particolare che Clelia Calligaris e Luciano avranno un incontro in cui riusciranno ad avere un importante chiarimento. La finta gravidanza di Ludovica Brancia, invece, rischierà di essere scoperta nel momento in cui la donna andrà a prendere le misure per l'abito da sposa, il tutto mentre Rocco inizierà a capire che prova qualcosa per Maria.

Il paradiso delle signore, anticipazioni 21-25 settembre: la finta gravidanza di Ludovica rischia di essere scoperta

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, in onda dal 21 al 25 settembre, rivelano che Umberto si metterà in contatto con il factotum di Achille. Agendo in questo modo, Guarnieri verrà a conoscenza che Lucarelli è un dottore che Ravasi ricattava. In procinto di partire per l’Australia, Angela darà una lettera a Marta per consegnarla a Riccardo. Intanto Marcello e le Veneri sentiranno la mancanza della Barbieri, il tutto mentre Clelia garantirà alle ragazze che si metterà immediatamente alla ricerca di un'altra commessa.

Ludovica, invece, si recherà in atelier per effettuare le prove dell'abito da sposa: in questa occasione, però, la finta gravidanza della Brancia rischierà di essere scoperta.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5 raccontano che Umberto sarà sempre più determinato a rintracciare sua cognata Adelaide Di Sant'Erasmo. L'uomo, grazie alle sue investigazioni, apprenderà qualcosa di molto importante che riguarda l’ex consorte di Achille.

Clelia e Luciano si incontrano dopo la loro discussione, Rocco prova qualcosa per Maria

Le ricerche per rintracciare la mamma biologica di Anna saranno sospese. Per questo motivo, Marta e Vittorio Conti decideranno di avviare le pratiche per ottenere l'adozione dalla neonata. Nel frattempo Rocco confiderà ad Armando di aver capito che prova qualcosa per Maria.

A tal proposito, il capo-magazziniere consiglierà al nipote di Agnese di frequentare più spesso la ragazza. Federico, invece, inizierà a sospettare che suo padre Luciano e Clelia si siano riappacificati, il tutto mentre a villa Guarnieri arriverà una misteriosa cartolina da parte di Adelaide. A questo punto Umberto, convinto che la cognata gli abbia inviato un messaggio di aiuto dall'America, farà sapere soltanto a Riccardo che ha deciso di recarsi a New York. Per finire, la Calligaris e il ragioniere si incontreranno per la prima volta dopo la loro discussione: in questa occasione Clelia prometterà a Luciano che tra loro non ci saranno più bugie ne segreti.