La fascia pomeridiana occupata dalla fortunata soap opera Il Paradiso delle Signore la prossima settimana subirà una variazione: i nuovi episodi verranno trasmessi dal 23 settembre, poiché il 21 e il 22 su Rai 1 ci saranno gli appuntamenti elettorali.

Gli spoiler della 146^ puntata raccontano che si assisterà all'uscita di scena di Angela Barbieri (Alessia Debandi), che dopo le varie vicissitudini se ne andrà via da Milano per potersi ricongiungere in modo definitivo con il figlio Matteo.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) invece tramite l’uomo di fiducia di Achille Ravasi (Roberto Alpi) riuscirà a scoprire il vero volto del suo rivale in amore.

Nello specifico il banchiere verrà a conoscenza che il neo marito di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa) ha mentito sulla sua professione a chiunque, nascondendo di essere un medico truffatore.

Il Paradiso delle signore, trama del 23 settembre: Gabriella e Roberta tristi per la partenza di Angela

Nel corso dell’episodio della fiction in programma mercoledì 23 settembre con la consueta messa in onda a partire dalle 15:55, Vittorio sempre più felice di occuparsi della piccola Anna si farà venire in mente una bellissima idea imprenditoriale per il paradiso. Il direttore Conti sarà intenzionato a far realizzare dalle sarte del grande magazzino di Milano degli abiti per bambini, suscitando l’entusiasmo della moglie Marta.

Intanto Angela rimarrà ferma nella sua decisione, visto che vorrà lasciare il capoluogo lombardo per seguire gli Aliprandi in Australia pur sapendo di doversi separare dal fratello Marcello. L’obiettivo della venere ovviamente sarà quello di stare accanto al figlio Matteo, come ha sempre desiderato.

Gabriella e Roberta non saranno per niente felici, quando sapranno dell’imminente partenza della loro coinquilina.

Umberto smaschera Achille, la sorella di Marcello consegna una lettera a Marta per Riccardo

Nel contempo Marcello non avendo ancora accettato il fatto di non vedere più in città sua sorella a cui è stato sempre molto legato, si farà confortare da Salvatore e dal capo magazziniere Armando.

Umberto dopo aver continuato a fare delle indagini scoprirà che Achille in realtà non è colui che ha fatto credere di essere. In particolare quest’ultimo non si rivelerà essere un avvocato, ma un medico con delle intenzioni pericolose che ha agito con astuzia.

Ogni commessa del paradiso comincerà già a sentire la mancanza di Angela. Quest’ultima prima di partire consegnerà a Marta una lettera dal contenuto toccante scritta per il suo ex fidanzato Riccardo, colui che l’ha fatta ricongiungere con il suo bambino.