A partire dal 7 settembre, Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con nuove puntate. Secondo le anticipazioni, nel primo episodio, Agnese sarà in crisi per suo figlio Salvatore. Rosalia ascolterà lo sfogo della donna, preoccupata per aver intercettato il biglietto per Gabriella. Riccardo penserà a come aiutare Angela e condividerà tutto con Ludovica. Infine, Delfina regalerà il suo anello al figlio per donarlo a Gabriella.

Il Paradiso delle Signore: Delfina darà l'anello di famiglia a Cosimo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che, nella puntata in onda il 7 settembre, Agnese e Salvatore saranno protagonisti.

La donna vivrà il rimorso per aver nascosto a Gabriella il biglietto di suo figlio e deciderà di confidarsi con la sua amica Rosalia. La donna, commossa dal racconto, potrebbe decidere di consegnare lei il biglietto alla stilista, ma le trame non parlano con certezza di quello che sceglierà di fare.

Nel frattempo, Salvatore, ignaro di tutto, sarà molto triste per la lontananza da Gabriella e non si rassegnerà alla fine della loro storia. La stilista continuerà ad essere inconsapevole che i sentimenti del giovane Amato non sono mai cambiati. Salvatore, dal canto suo, sarà ancora convinto che la ragazza abbia letto le sue parole e sia rimasta indifferente alla sua dichiarazione.

Armando aiuterà ancora una volta Salvatore

Per risollevare l'umore del ragazzo, Armando deciderà di organizzare una cena a casa sua. Ancora una volta, l'uomo si rivelerà un prezioso alleato per la famiglia Amato e un sostegno ormai fondamentale per tutti loro.

Intanto, al Paradiso proseguiranno i preparativi per la festività del Primo Maggio e tra Agnese e la sue ex nuora il clima sarà ancora teso.

Anticipazioni 7 settembre: Riccardo parlerà con Ludovica di Angela

Secondo le anticipazioni della puntata di lunedì prossimo, al Paradiso delle Signore, Vittorio farà in modo di distendere l'atmosfera tra i suoi dipendenti. Il discorso del dottor Conti sembrerà aver colpito Agnese e Gabriella che continueranno a lavorare all'iniziativa benefica senza scontrarsi.

Nel frattempo, Ludovica accoglierà l'iniziativa di Riccardo per aiutare Angela e il piccolo Matteo. Brancia fingerà di acconsentire alla decisione del suo futuro marito per evitare altre tensioni tra loro.

Infine, al Paradiso arriverà Delfina Bergamini con una sorpresa per il figlio. Cosimo riceverà da sua madre il prezioso anello di famiglia, destinato a fare la proposta di matrimonio a Gabriella.

L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore non è cambiato: gli episodi saranno messi in onda sempre alle 15:40 su Rai 1.