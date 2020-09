L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno si rinnova anche per il 13 settembre e per la giornata di sabato 19 settembre, quando alle 2 e 10 del pomeriggio andrà in onda una nuova puntata su canale 5. Le anticipazioni rivelano che Can e Sanem Aydin decideranno di fuggire a casa Divit per trascorrere un po' di tempo da soli. A coprire l'assenza dell'aspirante scrittrice e il fotografo in agenzia ci penserà Ceycey. Emre e Leyla, invece avranno il primo avvicinameto d'amore, mentre Mevkibe scoprirà da Melahat le ultime novità che riguardano le sue figlie.

DayDreamer, anticipazioni: Leyla e Emre si baciano, Sanem chiusa in bagno

Gli spoiler di DayDreamer raccontano che la perfida Aylin cercherà di ostacolare di nuovo Sanem. Infatti Yükselen eliminerà dal computer della fanciulla un documento che aveva scritto per fare un discorso durante il party serale allestito per Compass Sport, con l'incarico di ideatrice del progetto. Tuttavia la minore degli Aydin, seppur in difficoltà, riuscirà a recuperare la situazione descrivendo al meglio lo spot pubblicitario. Nel frattempo Aylin ingaggerà una cameriera per versare del vino sul vestito di Sanem, la quale poco dopo verrà rinchiusa all'interno del bagno. Fortunatamente ad aiutare la sorella di Leyla a uscire dalla situazione in cui si trova arriverà Can: i due, in seguito, decideranno di lasciare la festa per passare la serata a casa Divit.

Quando il fotografo riaccompagnerà Sanem a casa, verranno visti dall’insonne e pettegola Melahat. Inoltre, quest'ultima assisterà anche al il primo bacio tra Emre e Leyla.

Sanem e Can fuggono a casa Divit e vedono un film romantico insieme

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti di DayDreamer in onda il 13 e il 19 settembre, inoltre, rivelano che il mattino dopo Melahat andrà da Mevkibe, per fargli sapere le ultime novità che riguardano le sue figlie.

Intanto l'uscita dello spot pubblicitario per Compass Sport avrà un esito positivo, tanto che il maggiore dei Divit premierà la minore delle Aydin promuovendola come copywriter. L'iniziativa di Can susciterà le malelingue degli altri impiegati, in quanto penseranno che la loro collega non si meritava la promozione.

Specialmente Guliz e Deren penseranno che il fotografo, avendo una storia d'amore con Sanem, le abbia affidato il nuovo incarico per farle un regalo. A questo punto Can e l'aspirante scrittrice, stanchi di ascoltare i pettegolezzi sul loro fidanzamento, decideranno di fuggire a casa Divit: in questa occasione i due innamorati trascorreranno del tempo da soli cucinando e guardando un film romantico. Nel frattempo Ceycey farà tutto il suo possibile per coprire l'assenza della sua la collega e il suo capo, dato che tutti in agenzia si domanderanno che fine hanno fatto. Dopo aver avuto il una parte notevole per una Serie TV, Osman porterà lo staff nel suo quartiere. Il regista, che cercherà nuove località per le riprese, sceglierà di girare alcune scene all'interno minimarket di Mevkibe, scatenando l'invidia Aysun.

Infine quando le due donne litigheranno, Muzaffer andrà da loro atteggiandosi da gangster.