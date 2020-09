La serie televisiva L'Allieva creata da Peter Exacoustos e Alessia Gazza incentrata sulle vicende del medico legale Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi, dovrebbe tornare in prima serata su Rai 1 domenica 27 settembre. Il settimanale Gente ha svelato un probabile matrimonio nella terza stagione, tra la protagonista e Claudio Conforti, interpretato da Lino Guanciale. "Bisognerà vedere se poi, prima della fine delle sei nuove puntate, i due arriveranno per dirsi davvero il fatidico sì", ha anticipato la Mastronardi in merito.

Una proposta 'in stile Conforti'

Alla fine della seconda stagione, Alice e Claudio si erano lasciati con una sorta di proposta matrimoniale che forse si concretizzerà nei nuovi episodi.

Alessandra Mastronardi ha svelato però che verrà fatta "nello stile Conforti". In pratica i fan della fiction non dovranno aspettarsi "i violini", bensì qualcosa di più 'sobrio'. E non sarebbe neanche del tutto certo che i due riusciranno davvero a convolare a nozze. Probabilmente L'Allieva 3 rappresenterà l'ultimo capitolo della serie che ha ottenuto un successo grandioso. E ad anticiparlo è stata proprio l'attrice, la quale a fine giugno ha spiegato in un'intervista per Io Donna: "Io e Lino abbiamo deciso di mettere un punto. A un certo momento bisogna averne il coraggio".

Altre curiosità sulla nuova stagione

L'attrice che interpreta Alice Allevi ha raccontato altri particolari in merito alle nuove puntate tanto attese dagli amanti della fiction.

Come il fatto che la protagonista si vedrà costretta a dividersi tra il suo lavoro da medico legale e la vita di coppia. Inoltre, ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio che interpreterà la nuova dirigente dell'Istituto di Medicina Legale: Antonia Liskova. La Mastronardi ha rivelato a TelePiù che Alice Allevi ammirerà la nuova direttrice, diventando la sua assistente personale.

E per Alice si prospetta una vera e propria svolta nel suo lavoro, in quanto passerà da specializzanda a medico legale. Ma questo non dovrebbe comportare un atteggiamento agonistico nei confronti del medico legale già affermato, Claudio Conforti. Infatti Alessandra Mastronardi ha affermato: "I due non entrano mai in competizione".

Lino Guanciale: Claudio avrà un comportamento inaspettato

Anche l'attore che interpreta Claudio Conforti ha svelato dei dettagli sulle anticipazioni della nuova stagione a Telepiù. "Claudio diventerà più fragile", ha asserito Lino Guanciale, spiegando che, mentre Alice Allevi si troverà in uno step di realizzazione professionale, il suo personaggio si sentirà disorientato ed attraverserà un periodo "di stallo". Nonostante tra loro non ci sarà competizione lavorativa, la loro vita di coppia è destinata a risentire del fatto che Alice lavorerà in modo indipendente, guadagnando la propria autonomia. Sta per arrivare un altro nuovo personaggio, Sergio Assisi che interpreterà il fratello di Claudio Conforti.