Alessandra Mastronardi sabato sera era a Capri per un fine nobile. L'attrice, in attesa di tornare in televisione a vestire i panni di Alice Allevi, ha preso parte a Capri a una serata benefica a favore di Unicef Italia. Mastronardi è ambasciatore dell'organizzazione. L'attrice, insieme a tutto lo staff dell'Allieva, ha terminato le riprese nelle scorse settimane dopo il lungo stop che era stato imposto dalla situazione di emergenza sanitaria. Situazione che aveva anche portato all'interruzione del lavoro in tutti i set cinematografici. Ora - in attesa della messa in onda dell'Allieva 3, ufficialmente prevista dalla Rai da domenica 27 settembre - Mastronardi ha preso parte a questa serata di Capri.

Alessandra Mastronardi ha preso parte a una serata per Unicef con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'infanzia

Nella stessa serata in cui in Puglia si teneva la festa di matrimonio del suo compagno di set Lino Guanciale, Mastronardi, vestita in una gonna lunga, ha tenuto il discorso di apertura della serata. L'evento è stato organizzato da LuisaViaRoma per Unicef. L'obiettivo della serata di Capri è stato quello di raccogliere fondi, anche attraverso un'asta benefica, per il Fondo delle Nazioni Unite dedicato all'infanzia. Per la precisione le risorse saranno utilizzate per acquistare materiali sanitari e formare gli operatori a fronteggiare le sfide che l'epidemia da Covid-19 comporta. Mastronardi ha sfilato con un completo variopinto, con una gonna ampia e lunga e un 'crop top' che le ha lasciato la pancia scoperta.

Alla serata oltre a Mastronardi presenti anche tante altre celebrità del mondo dello spettacolo tra cui Belen e Cecilia Rodriguez

Alla serata a favore di Unicef, Alessandra Mastronardi è stata accompagnata dal fidanzato Ross McCall. Ma alla Certosa di San Giacomo di Capri, non era l'unica star presente.

Tra loro c'erano anche le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Erano molto attesi anche i loro look e Belen ha puntato sul colore bianco. Un abito total white con dei tagli sui fianchi. Cecilia invece ha optato per un modello aderente arancione. Entrambe le sorelle ovviamente non hanno mancato di postare - durante l'evento - foto della serata, con le loro Instagram stories che hanno riscosso grande successo.

Presente anche Rita Ora apparsa in una creazione artistica che dava trasparenze molto audaci. Infine c'anche Tina Kunakey che ha scelto un lungo abito nero. A Capri quindi si è tenuta, nell'ambito dell'iniziativa benefica, anche una vera e propria gara di stile tra le diverse star che hanno preso parte alla manifestazione.