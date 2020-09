L'appuntamento con Un posto al sole ritornerà in onda lunedì 14 settembre 2020 come sempre alle 20.45 circa su Rai 3 con la messa in onda di una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni rivelano che verrà data ampia attenzione alle vicende di Giulia, la quale non si rassegnerà al fatto di essere stata truffata e cercherà di fare il possibile per fare chiarezza su questa torbida vicenda che l'ha vista protagonista, suo malgrado.

Anticipazioni Un posto al sole di lunedì 14 settembre 2020: Roberto è ancora perso di Marina

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 14 settembre 2020 su Rai 3, rivelano che Giulia non ha mai superato del tutto quella cocente delusione per la truffa amorosa che le è stata fatta da parte di Marcello Sermonti.

La donna continuerà ad indagare su questa drammatica situazione che l'ha fatta tanto soffrire e proprio in questo episodio arriverà a fare delle nuove clamorose scoperte, che potrebbero lasciarla senza parole ma al tempo stesso daranno una svolta al suo intricato caso.

E poi ancora gli spoiler di Un posto al sole di lunedì sera rivelano che Marina Giordano continuerà a ribadire e sottolineare con grande forza la sua unione con Fabrizio Rosato, con il quale ormai ha stretto un rapporto molto intenso. Tale situazione, però, non piacerà per nulla a Roberto Ferri che non avrà alcuna intenzione di rassegnarsi e di fare un passo indietro. L'uomo, infatti, non intenderà rinunciare alla bella Marina, da cui è profondamente preso.

Quali saranno le sue nuove mosse per evitare che Giordano finisca sempre più tra le braccia di Fabrizio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la seguitissima soap opera.

Lo scontro tra Patrizio e Silvia

Intanto Patrizio metterà a punto una nuova idea che potrebbe far crescere notevolmente la popolarità del celebre Caffè Vulcano.

Il ragazzo, decisamente entusiasta, deciderà così di parlarne con la proprietaria del bar. Le anticipazioni di Un posto al sole del 14 settembre, però, rivelano che l'idea di Patrizio non sarà accolta favorevolmente da Silvia e proprio per questo motivo tra lei e il giovane ragazzo ci sarà uno scontro.

Intanto, per chi non avesse potuto seguire le puntate di Un posto al sole trasmesse nel corso della settimana su Rai 3 potrà pur sempre rivederle in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it. Accedendo alla sezione dedicata interamente alla soap opera realizzata a Napoli, sarà possibile riguardare online, in qualunque momento, tutti gli episodi anche da cellulare oppure da tablet.