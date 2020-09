Nuove puntate di Tempesta d'amore dal 21 al 27 settembre su Rete 4 ricche di eventi inaspettati. Eva ha le doglie ed è bloccata in ascensore e, come se non bastasse, è saltata la luce. Come farà a dare alla luce il suo bambino? La situazione è drammatica e a intervenire è Tim. Nel mentre, Natascha sarà costretta a rinchiudere Michael nella stalla, preoccupata che il suo stato alterato dai farmaci possa arrecare danno ai pazienti che ha in cura.

Tim riuscirà a liberare Eva dall'ascensore per correre in ospedale, ma troverà la strada bloccata a causa di una frana. Il destino sembra accanirsi contro di loro, visto che anche il “Fürstenhof” è chiuso al mondo esterno.

Nel frattempo, Nadja farà un test di gravidanza e scoprirà di essere davvero incinta.

Tempesta d'amore, trame puntate settimana dal 21 al 27 settembre

La tempesta è fortissima e Tim non sa come fare per far partorire Eva in un posto sicuro. Il fato sarà dalla loro parte, visto che la giovane riuscirà comunque a partorire senza problemi. Robert sarà sollevato e la nascita del piccolo farà riflettere Tim, pronto a prendersi le sue responsabilità di padre. Nadja ha finto la gravidanza ma ora, sola in casa, ha scoperto di essere davvero in dolce attesa. Peccato che i tempi non coincidano e che non potrà mai far credere a Tim che il bimbo che aspetta sia stato concepito in questo periodo.

Alfons e Ildegarda ospitano Christoph all'hotel.

L'uomo avrà una reazione imprevista quando verrà a sapere che Eva ha dato alla luce il suo bambino. Intanto, Natascha è sempre più infastidita da Michael, ricaduto nella dipendenza da farmaci. Dato che potrebbe causare guai ai suoi pazienti, la donna lo segrega nella stalla.

La scoperta di Lucy su Nadja

Continuando con le trame delle puntate di Tempesta d'amore, Bela non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti nei confronti di Lucy e sarà assalito dai dubbi: come può essere sincero con lei e nello stesso tempo non perdere anche la sua amicizia? Piano piano verrà a galla anche il mistero sulla nascita dei figli di Xenia e la cosa infastidirà Dirk, che cercherà di non pensarci bevendo.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore in prima visione assoluta su Rete 4, emergerà un oscuro retroscena proprio su questa storyline: Dirk ha rapito Tim da bambino e presto dovrà fare i conti con la sua coscienza. Infine, Lucy spierà Nadja, intenta a gettare nella spazzatura il test di gravidanza. La giovane capirà che Nadja è rimasta incinta solo ora. Dal canto suo però, Franzi non ne vorrà più sapere, la sofferenza per tutto ciò che ha passato in questi mesi con Tim l'ha segnata nel profondo e non ha intenzione di immischiarsi nella sua relazione.