Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3, è sempre pronta a stupire i telespettatori. Protagonista della settimana dal 21 al 25 settembre sarà Serena, che vivrà un momento di profonda crisi per la separazione. Marco Modica si presenterà in commissariato, mentre Giulia non sarà ancora decisa sulla denuncia contro il truffatore. Intanto, Renato sarà preoccupato per Niko, che riceverà ancora una notizia spiacevole.

A Un posto al sole, Cinzia tenterà di raggirare il vigile Cotugno

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 settembre raccontano che ci saranno momenti molto difficili per Filippo e Serena.

Per la coppia arriverà il momento della tanto temuta udienza e tra i due avrà la meglio Filippo. Tuttavia per entrambi la situazione sarà molto dura da sostenere. Stando alle anticipazioni, successivamente Serena dovrà compiere un passo molto doloroso per lei e si appoggerà al sostegno di Giulia. La situazione della ex moglie di Filippo la farà riflettere ancora quando si troverà a dover effettuare un test. Quando otterrà il risultato, la giovane donna potrà contare ancora una volta sull'aiuto di Giulia, mentre Leonardo continuerà a volere un confronto.

La signora Poggi, nel frattempo avrà da far fronte anche ai suoi problemi personali. Dopo aver scoperto che Marcello in realtà si chiama Marco Modica, la donna riceverà una sua telefonata e sarà molto combattuta sulla denuncia.

Il suo truffatore si presenterà in commissariato per esporre la sua versione dei fatti all'ispettore Torre.

Serena e Filippo avranno una separazione dolorosa

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 21 al 25 settembre rivelano che ci sarà molta preoccupazione per Niko. Il giovane, infatti, dopo il fallimento del suo matrimonio riceverà una notizia che potrebbe ulteriormente turbare il suo equilibrio.

Renato sarà molto preoccupato per suo figlio e vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo.

Al caffè Vulcano, intanto, Patrizio sarà entusiasta e ansioso per il progetto in tv, ma il ragazzo non immaginerà che Max Peluso avrà per lui una spiacevole e deludente sorpresa. Per quanto riguarda i cantieri, Marina parlerà con Lara e dopo un confronto molto acceso con lei sarà combattuta sul da farsi.

Le sorprese, per Ferri, Fabrizio e Marina non finiranno: le anticipazioni parlano di un nuovo colpo di scena per il destino dell'azienda.

Infine, Cinzia verrà a conoscenza della ricchezza economica di Cotugno e la donna non vorrà lasciarsi scappare l'occasione di approfittare della situazione di nuova inquilina. La ex fidanzata di Guido penserà a come raggirare Cotugno, mentre Del Bue sarà ignaro di tutto.