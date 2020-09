Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera partenopea Un posto al sole, ambientata in un lussuoso condominio situato a Posillipo nei pressi di Napoli. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 7 all'11 settembre 2020, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno allo sconcerto dei familiari di Niko e Susana per quello che è successo il giorno del loro matrimonio, al ritorno a Napoli di Fabrizio, alla crisi matrimoniale di Viola ed Eugenio e alla nostalgia che Susanna inizierà a provare per Filippo e Irene.

Il matrimonio di Viola ed Eugenio è sempre più a rischio

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che dopo aver assistito agli eventi successi il giorno del matrimonio, le famiglie di Niko e Susanna si riuniranno per confrontarsi e discutere su ciò che è accaduto fra i loro familiari. Ritornato dal suo viaggio in Russia, Fabrizio confiderà a Marina di aver trovato a Mosca un modo per risollevare le finanze dei cantieri in loro possesso. Nel frattempo, Renato e Giulia non sapranno come gestire la difficile situazione in cui si è venuto a trovare Niko dal giorno del suo matrimonio. Dopo aver incontrato alcuni rider e aver ascoltato Michele in radio, Diego ideerà un nuovo metodo per guadagnare dei soldi.

Il rapporto fra Viola ed Eugenio peggiorerà notevolmente quando un evento inaspettato si abbatterà su di loro senza preavviso.

Serena ripensa a Filippo

Serena non potrà assistere alla recita della figlia per un contrattempo. A quel punto, Filippo e la figlia troveranno un modo per permettere alla donna di seguire l'evento da lontano, rendendola estremamente felice.

Susanna sarà costretta a prendere un'importante decisione, mentre Mariella inizierà a organizzare una vacanza per Lollo anche se Guido non vorrebbe allontanarsi molto da Napoli. Viola confiderà a Filippo di sentire ancora una forte ostilità nei confronti del marito, colpevole di non essere stato del tutto sincero con lei.

A quel punto, Sartori consiglierà alla giovane di stare molto attenta a non buttare all'aria il suo matrimonio per motivi che all'apparenza possono sembrare seri ma che in realtà sono facilmente risolvibili con un po' di buona volontà.

Serena ripenserà con nostalgia a tutti i momenti felici trascorsi insieme a Filippo e alla loro bambina, Irene. Stanca di dover sempre litigare col marito, Viola deciderà di partire per trascorrere un po' di tempo per conto suo. Saputo della partenza della moglie, Eugenio cercherà di raggiungerla per cercare di riconquistarla. Marina e Fabrizio incontreranno casualmente Roberto Ferri nel corso di un pranzo di lavoro.