Il Paradiso delle Signore, la seguitissima soap di Rai 1, è sempre pronta a stupire i suoi telespettatori con nuovi colpi di scena nelle storie che movimentano la Milano degli anni Sessanta. Nella puntata che andrà in onda lunedì, 14 settembre, come previsto dalle anticipazioni, a casa Conti ci sarà la gioia di una bambina. La neonata trovata per caso da Marta, infatti, sarà una nuova speranza per la donna. A Milano tornerà Maria per cucire l'abito di Ludovica, mentre Luciano partirà per Bari da Nicoletta. Infine, Salvatore parlerà con Laura della sua sofferenza per Gabriella. A parte lui, nessuno sarà a conoscenza della dichiarazione di Cosimo alla stilista.

Le anticipazioni de Il paradiso delle Signore di lunedì, 14 settembre, raccontano che Marta prenderà molto a cuore la neonata. L'entusiasmo della donna nei confronti della bambina, però, preoccuperà Umberto perché avrà paura che si illuda di poterla tenere con sé. Più tardi, Don Saverio deciderà che la piccola Anna potrà stare con i Conti fino a quando non si troverà la madre biologica. Intanto, Gabriella sarà molto colpita dalla dichiarazione ricevuta da Cosimo, ma deciderà comunque di tenere per sé quei momenti. La stilista non vorrà condividere con le sue amiche, Angela e Roberta, quanto accaduto al Paradiso.

Il giovane Amato descriverà la scena di Cosimo che in ginocchio offriva il suo prezioso anello a Gabriella. Nel frattempo, dalla Sicilia arriverà Maria per aiutare Agnese con il lavoro per l'abito da sposa di Ludovica. La ragazza sarà accolta in casa Amato con i festeggiamenti da parte di Rocco e Salvatore e la cucina della capofamiglia.

Per Clelia e Luciano, le cose si metteranno molto male. Dopo aver scoperto che la donna era d'accordo con sua moglie per mentirgli sul finanziamento, il ragioniere non riuscirà a fare finta di niente. Tra i due amanti la tensione sarà impossibile da gestire e così Cattaneo deciderà di allontanarsi. Luciano partirà per Bari e andrà a trovare Nicoletta. Sua figlia, infatti, avrà bisogno di un sostegno morale a causa della crisi che il suo matrimonio con Cesare starà attraversando. Il ragioniere approfitterà della situazione per prendersi un po' di tempo per riflettere sulla sua vita.