Archiviato, almeno per il momento, il matrimonio tra Niko e Susanna, Un posto al sole entrerà in una nuova fase con delle interessanti storyline. Nelle prossime puntate è previsto il rientro di un personaggio dal passato, inoltre ci sarà un'interazione tra Niko e qualcuno di totalmente inaspettato che potrebbe portare molti guai. Infine potrebbe esserci l'ingresso di un nuovo e misterioso personaggio femminile che dovrebbe causare parecchi grattacapi ai protagonisti della soap. A seguire un approfondimento su questa donna, che arriverà in tempi non brevissimi, e sulle novità della soap opera partenopea che verranno mostrate nei prossimi episodi.

Una donna misteriosa

Come anticipato da TvSoap, prossimamente a Un posto al sole potrebbe essere presentato un nuovo personaggio femminile che avrà un forte impatto sulla trama della soap opera partenopea. In questi giorni i fan hanno reclamato il ritorno di qualcuno simile a Veronica Viscardi. In effetti è da tempo che nella soap non viene presentata una donna forte e senza scrupoli da contrapporre magari a Marina Giordano (Nina Soldano) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Va ricordato, però, che a oggi non ci sono dettagli su tale personaggio, si parla solamente d'indiscrezione. Difficile stabilire quindi se possa trattarsi di una villain come Veronica un personaggio positivo, ma di sicuro avrà un forte peso sulla vita dei protagonisti.

Niko si affida a qualcuno d'insolito

In seguito al drammatico epilogo del suo matrimonio, il personaggio di Niko Poggi (Luca Turco) avrà una drammatica evoluzione. Il ragazzo ha già mostrato un'alterazione del suo carattere, abbandonando la sua solita pacatezza per cedere a scatti d'ira, ma questo non sarà che l'inizio.

In questa delicata fase qualcuno potrebbe avvicinarsi a lui e sarà un personaggio che non ha mai avuto modo d'interagire con Niko. Tale rapporto risulterà insolito e potrebbe portare guai al giovane Poggi. Nessun indizio su chi possa essere, ma vanno ovviamente esclusi amici e familiari carichi di buone intenzioni.

Inoltre, considerato che negli anni Niko ha praticamente interagito con ogni personaggio del cast storico, il cerchio si restringe notevolmente.

Torna Max Peluso

Per finire, un'anticipazione relativa a una storyline di sollievo comico. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, dovrebbe rientrare l'attore Francesco Paolantoni nei panni dell'istrionico Max Peluso. Da alcune storie su Instagram è trapelato che l'artista tornerà a interagire con i protagonisti della soap tuttavia, al momento non c'è nessun dettaglio sulle trame che lo vedranno coinvolto.